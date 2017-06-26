موت 52 مهاجرا في صحراء النيجر

مصدر الصورة AFP Image caption المهاجرون عبر الصحراء مهددون بالموت

عثرت السلطات على جثث 52 مهاجرا قرب سيغيدين، وسط صحراء النيجر.

فقد تخلى المهربون عن 75 مهاجرا موزعين على ثلاث مركبات، وهربوا من الأجهزة الأمنية.

وقال مسؤول محلي لبي بي سي إن العشرات من الجثث دفنت، ونقل 23 ناجيا إلى بلدة قريبة، أحدهم توفي في الطريق.

ويعبر المهاجرون الأفارقة الصحراء الكبرى، باتجاه السواحل الليبية، ومنها يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

ولكن رحلاتهم في الصحراء خطيرة، لأن المهربين يشحنون عددا كبيرا منهم في مركبات صغيرة، ولا يأخذون معهم ما يكفي من المؤونة والمياه.

فقد أنقذ الجيش النيجري الأسبوع الماضي، 92 مهاجرا من موت محقق في الصحراء الكبرى، بعدما تركهم المهربون دون ماء ولا غذاء، وبينهم أطفال ونساء.