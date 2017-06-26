راكبة أمريكية "تحاول فتح باب الطوارئ" أثناء رحلة جوية إلى هوستون

مصدر الصورة Reuters Image caption كانت الطائرة على وشك نهاية الرحلة قبل أن تسعى سيدة لفتح باب خروج الطوارئ

قال مسافرون إن طائرة كانت في رحلة من لوس أنجيليس إلى هوستون غيرت مسارها بعد أن حاولت سيدة فتح باب خروج الطوارئ قبل نهاية الرحلة.

وقال راكب كان على متن الرحلة الجوية التابعة لشركة طيران "ساوث ويست" إن السيدة كانت تتصرف بطريقة جنونية طوال الرحلة.

وأضاف:"كتبت السيدة (ساعدوني) وكتبت اسمها" على منديل مائدة، مشيرا إلى أن سلوك السيدة كان ملفتا حتى قبل أن تصعد على متن الطائرة في مطار "لاكس".

وقال :"كان سلوكا غريبا، أشبه بشئ تشاهده في التلفزيون."

وقالت شركة طيران "ساوث ويست" في بيان إن قائد الطائرة اختار تغيير المسار إلى مطار كورباس كريستي في ولاية تكساس، بعد أن أبلغ أعضاء الطاقم عن "تهديد محتمل لمقصورة القيادة".

وقالت شرطة مطار كورباس كريستي لقناة تلفزيونية في هوستون إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في الحادث.

وقالت هنريتا موكواه، مسافرة على متن الطائرة، إن السيدة اقتربت لتفتح باب الطوارئ الخلفي للطائرة.

وأضافت :"أتلفت جزءا من إطار الباب. وانتهى الأمر بها بأن كسرته".

وقال الركاب إن السيدة رفضت الجلوس على مقعدها وقالت أثناء سيرها في ممر الطائرة إن الحكومة تعاملها بطريقة غير عادلة.

ويقول خبراء إنه نظرا لضغط الهواء يستحيل تقريبا على أي راكب فتح باب الطائرة أثناء الرحلة.