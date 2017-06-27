محكمة الاستئناف الهولندية: هولندا مسؤولة جزئيا عن مقتل 300 من مسلمي البوسنة في سريبرنيتسا

مصدر الصورة Reuters Image caption مجرزة سريبرنيتسا كانت الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

أيدت محكمة الاستئناف الهولندية حكما يقضي بتحمل القوات الهولندية المسؤولية جزئيا عن مقتل 300 من مسلمي البوسنة في سريبرنيتسا.

وكان القوات الهولندية في مهمة حفظ السلام الأممية بالبوسنة في يوليو/ تموز عام 1995 عندما ارتكبت مجزرة سريبرنيتسا التي تعد الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان الضحايا وهم رجال وأطفال ضمن 5 آلاف لاجئ بوسني مسلم داخل مجمع تابع للأمم المتحدة، تحرسه القوات الهولندية.

وطلبت قوات من صرب البوسنة الرجال والأطفال بدعوى استجوابهم.

وقال القاضي إن "الجنود الهولنديين بتسليمهم الأطفال والرجال المسلمين لقوات صرب البوسنة، منحوا الأولوية لمنع الفوضى على سلامة الأشخاص"، ولكنه قال إنهم "لا يتحملون المسؤولية كاملة بنسبة 100 في المئة عن مقتلهم".

وأصدرت المحكمة قرارا بدفع تعويض نسبته 30 في المئة لعائلات الضحايا عن الضرر والمعاناة التي تحملتها.