مسافرة صينية تلقي بقطع نقود في محرك طائرة "لجلب الحظ"

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ألقت مسافرة صينية قطعة نقود معدنية في محرك طائرة في مطار شانغهاي الثلاثاء لاعتقادها أن ذلك يجلب لها الحظ.، لكن ما جلبه كان تأخير إقلاع الطائرة لعدة ساعات.

واحتجز رجال الشرطة في المطار المسافرة بعد أن اضطروا لإجلاء 150 مسافرا كانوا على متن الطائرة المتجهة إلى غوانغ جو.

وكانت المسافرة التي تبلغ من العمر 80 عاما قد ألقت تسع قطع نقود معدنية في محرك الطائرة المملوكة لشركة China Southern Airlines أثناء صعودها إلى الطائرة.

وأخطأت 8 قطع هدفها بينما استقرت التاسعة وسط المحرك، وقالت الشرطة إن بعض المسافرين شاهدوا ما فعلته فقدموا بلاغا ضدها.

وقالت شركة الطيران في بيان اصدرته إن فريق الصيانة قام بفحص المحرك للتأكد من صلاحية الطائرة للطيران.

وورد في بيان صدر عن الشرطة أن المسافرة التي تعتنق البوذية حسب جيرانها، كانت تظن أن إلقاء قطع النقود في المحرك سيجعل الطائرة تصل مقصدها بسلام.

وأشعل الحادث وسيلة التواصل الاجتماعي "ويبو"، وعلق أحد المستخدمين قائلا "أيتها الجدة، هذه ليست نافورة حظ".