البيت الأبيض يعلن عن شروط جديدة لحصول مواطني ست دول اسلامية على تأشيرة السفر الأمريكية

مصدر الصورة Reuters Image caption أثار القرار الأولي احتجاجات في المطارات الأمريكية

أعلن البيت الأبيض الأمريكي عن شروط جديدة يجب ان يستوفيها مواطنو ست دول ذات غالبية مسلمة واللاجئون، منها وجوب ان تكون لديهم علاقات أسرية او تجارية "قوية" في الولايات المتحدة، وذلك من أجل ان يحصلوا على تأشيرات دخول الى البلاد.

وستدخل التعليمات الجديدة التي ستسري على مواطني ايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن حيز التنفيذ يوم الخميس الـ 29 من حزيران / يونيو.

وأصبح بامكان الادارة الأمريكية اصدار هذه الشروط الجديدة عقب اصدار المحكمة العليا قرارها بوجوب العمل جزئيا بالحظر الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلنه عقب تسلمه منصبه بوقت قصير.

وكانت عدة محاكم أمريكية دنيا قد ابطلت العمل بقرار ترامب.

وتشمل الشروط الجديدة التي تأكدت بي بي سي منها شرطا يقول إنه في الأيام الـ 90 المقبلة، لن يسمح لأي شخص من الدول الست المذكورة اعلاه لا توجد له علاقة قريبة مع مواطن أمريكي - أي الوالدين أو الزوج أو الزوجة او الابناء او النسباء او الاخوان - بدخول الولايات المتحدة.

ولا ينطبق تعريف "العلاقة القريبة" على الاجداد والخالات والعمات والأعمام والخوال وبنات وابناء العم والخال والاحفاد وغيرهم من افراد الأسر.

كما تستثني الشروط الجديدة اولئك الذين لديهم أواصر تجارية او تعليمية مع الولايات المتحدة.

ولكن الشروط التي اعلن عنها الخميس تنص صراحة على ان العلاقات المذكورة آنفا يجب ان تكون موثقة ورسمية ومبنية باسلوب عادي، وليس لغرض التملص من القرار الرئاسي.

ولا يتأثر بالقرار الجديد اولئك الذين حصلوا مسبقا على تأشيرات دخول، كما سيسمح لحاملي الجنسيات المزدوجة الذين يستخدمون جوازات السفر الصادرة لهم من الدول غير المشمولة بالقرار بدخول الولايات المتحدة.

وستدخل الشروط الجديدة حيز التنفيذ في الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن يوم الخميس.

ولكن محامين يؤيدون الحظر ويعارضونه يحذرون من ان القيود الجديدة التي ستسري حتى تصدر المحكمة العليا حكمها النهائي في الموضوع ستفتح الأبواب لسيل من الدعاوى القانونية.

ولن تعيد المحكمة العليا النظر في القضية حتى تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

كما ثبتت المحكمة العليا الحظر الذي اصدره ترامب على دخول اللاجئين الى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما ما لم تكن لهم "علاقة يمكن التحقق منها" بمواطنين او جهات امريكية.

وكانت ادارة ترامب حددت سقفا لعدد اللاجئين الذين ستقبلهم امريكا لا يزيد عن 50 الفا، وهو عدد تقول وزارة الخارجية الأمريكية إنه سيستوفى في الاسبوعين المقبلين.

وما لبثت المجموعات المدافعة عن حقوق الانسان تتصدى للحظر الذي اصدره ترامب بأمر رئاسي في الأشهر الخمسة الأخيرة.

ويقول ترامب إن الحظر ضروري لمنع الارهابيين من دخول الولايات المتحدة، ولكن منتقديه يقولون إنه حظر يستهدف المسلمين تحديدا.