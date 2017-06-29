محكمة روسية تدين خمسة أشخاص باغتيال معارض بارز "مقابل أموال"

مصدر الصورة Reuters Image caption المتهم المدان

أدانت محكمة روسية عصابة مكونة من خمسة متهمين بقتل السياسي المعارض والنائب السابق لرئيس الوزراء بوريس نيمتسوف.

وكان زاور داديف أطلق النار على نيمستوف، الذي كان معروفا بمعارضته للرئيس فلاديمير بوتين، بينما كان يسير برفقة امرأة بالقرب من الكرملين وسط موسكو في فبراير/شباط 2015.

و داداييف هو عضو سابق في وحدة عسكرية شيشانية خاصة.

ويعتقد أن المتهم المدان وأربعة من شركائه، جميعهم من الشيشان، عرض عليهم أموال مقابل قتل نيمتسوف.

ويعتقد أن المجموعة وعدت بمبلغ 250.000 دولار (000192. جنيه استرليني) لقتل نيمتسوف. وقد نفوا جميعا الاتهامات.

وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، أدان مقتل نيمتسوف قائلا إنها تبدو جريمة نفذها قاتل مأجور.

مصدر الصورة AFP Image caption عمل نيمتسوف نائبا أول لرئيس الوزراء في وزارة بوريس يلتسين في التسعينيات.

وكان نيمتسوف، البالغ 55 من العمر، قد عمل نائبا أول لرئيس الوزراء في وزارة بوريس يلتسين في التسعينيات.

واشتهر باصلاحاته الاقتصادية عندما كان عمدة لأحدى كبريات المدن الروسية، نيجني نوفغورود.

وبعد وصول بوتين إلى السلطة خلفا ليلتسين، تحول نيمتسوف إلى معارض سياسي.

ويخشى أقارب نيمتسوف من أن المحرض على القتل لن يعرف قط.