تحذير الأمريكيات من الصعود في عربات (التوك توك) في سريلانكا

Image caption تعد الركشة (التوك توك) من وسائل النقل الشعبية جدا في آسيا

حذرت الولايات المتحدة مواطناتها المسافرات إلى سريلانكا من الصعود لوحدهن في عربات الركشة (التوك توك) في العاصمة كولومبو، إثر تزايد حوادث التحرش الجنسي فيها.

وقالت السفارة الأمريكية في كولومبو: ثمة عدد متزايد من حوادث قيام سائقي هذه العربات بلمس النساء اللواتي يقلونهنّ في عرباتهم بطريقة غير مناسبة.

وقالت السفارة في بيان نشر على موقعها "يجب على النساء تجنب الصعود في عربات التوك توك في كولومبو لوحدهن".

ونصحت السفارة النساء اللواتي يستخدمن الركشة في تنقلهن بالتقاط صورة للسائق ولوحة رخصة القيادة قبل الصعود في المركبة.

كما نصحتهن أيضا بأن لا يظهرن ثراءهن أمامهم.

وثمة نحو 1.2 مليون عربة ركشة في سيرلانكا، يستخدم معظمها كعربات أجرة خاصة (تاكسي) في البلاد التي يصعب الاعتماد على وسائل النقل العام فيها، والتي تتصف عادة بالازدحام المفرط للمسافرين فيها.