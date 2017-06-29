روسيا تصف حاملة الطائرات البريطانية الجديدة بأنها "هدف بحري كبير وسهل"

مصدر الصورة EPA Image caption تتوقع بريطانيا تجسس روسيا على حاملة الطائرات البريطانية الجديدة "الملكة إليزابيث"

وصفت روسيا حاملة الطائرات الجديدة "الملكة إليزابيث" التابعة للبحرية الملكية البريطانية بأنها "مجرد هدف بحري كبير وسهل".

وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، ميجور جنرال إيغور كوناشينكوف، ردا على انتقادات بريطانية لحاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف" وصفتها بأنها سفينة عتيقة.

وكانت حاملة الطائرات البريطانية "الملكة إليزابيث" قد أبحرت أول مرة يوم الإثنين الماضي من مرفأ روزيث في اسكتلندا.

ووصف مايكل فالون، وزير الدفاع البريطاني، بعد ذلك حاملة الطائرات الروسية بأنها "عتيقة وبالية".

ويندر أن تبحر حاملة الطائرات "كوزنتسوف"، البالغة من العمر 26 عاما، بدون قاطرات بحرية تحسبا لحدوث عطل.

وشاركت كوزنتسوف في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي ضمن أسطول روسي أبحر إلى المياه السورية عن طريق بحر الشمال والقناة الإنجليزية والبحر المتوسط.

وأثار انبعاث دخان أسود كثيف من حاملة الطائرات الروسية، التي تعود للحقبة السوفيتية، بعض السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت طائرات قد شنت غارات جوية على مواقع سورية، بعد أن أقلعت من على متن الحاملة "كوزنتسوف"، ووصفها فالون في تصريحاته بأنها "سفينة العار". كما تعد حاملة الطائرات الوحيدة في البحرية الروسية.

وتتيح القوات الجوية الروسية للرئيس السوري بشار الأسد رباطة جأش في شن هجمات يستهدف بها جماعات المعارضة، التي تدعم بعضها دول غربية.

الروس "سيعجبون بها"

وقال ميجور جنرال كوناشينكوف إن "التصريحات المتعالية" التي أدلى بها فالون بشأن حاملة الطائرات البريطانية الملكة إليزابيث "تُظهر عدم المعرفة بالعلوم البحرية".

وأضاف: "إنها (الحاملة البريطانية) تختلف عن الحاملة أدميرال كوزنتسوف المزودة بالأسلحة المضادة للطائرات والمضادة للغواصات، والأهم من ذلك تجهيزها بصواريخ (غرانيت) المضادة للسفن، كل ذلك يجعل من حاملة الطائرات البريطانية بمفردها مجرد هدف بحري كبير وسهل".

وبلغت تكلفة بناء الحاملة البريطانية الملكة إليزابيث ثلاثة مليارات جنيه استرليني، وهي أقوى سفينة تُصنع للبحرية الملكية، وهي شبيهة بسفينة يجرى بناؤها حاليا في مرفأ روزيث وتحمل اسم أمير ويلز.

وقال فالون في مقال كتبه في صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية:"عندما تشاهد السفينة كوزنتسوف، القديمة والبالية، أثناء إبحارها عبر القناة الإنجليزية قبل أشهر، تعتقد أن الروس سينظرون بعين الحسد للسفينة الملكة إليزابيث".

وأضاف :"سنتخذ جميع التدابير الاحترازية التي تضمن عدم اقترابهم، لكن أعتقد أنهم سيعجبون بها".