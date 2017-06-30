اعتقال رجل "حاول دهس حشد" قبالة مسجد في باريس

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احتجزت السلطات الفرنسية رجلا حاول دهس عدد من الأشخاص بسيارته خارج مسجد في باريس، بحسب الشرطة.

ولم يصب أحد في الحادث الذي وقع الحادث في حدود الساعة السادسة والنصف مساء الخميس بالتوقيت المحلي في ضاحية كريتاي.

ويبدو أن المحاولة أُعيقت بعدد من الحواجز التي وضعت قبالة المسجد لحمايته.

ولم تعرف دوافع المشتبه به، لكن صحيفة "لو باريسيان" قالت إنه من أصول أرمينية، وإنه حاول الانتقام لضحايا عدد من الهجمات شنها مسلحون إسلاميون مؤخرا في باريس.

وشهدت مدن أوروبية هجمات باستخدام السيارات في العام الماضي، نفذ عددا منها أشخاص يزعمون الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال بيان للشرطة الفرنسية إن السيارة المستخدمة كانت من نوع الدفع الرباعي، وأنها اصطدمت بعدد من الحواجز التي وضعت لحماية المسجد، الواقع في جنوب شرق باريس. وهرب السائق قبل أن يلقي أفراد الشرطة القبض عليه بعد فترة قصيرة.

وقالت صحيفة "لو باريسيان" إن الرجل لم يظهر أنه كان يتصرف تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

ونقلت الصحيفة عن المشتبه به قوله إنه يريد الانتقام لضحايا الهجوم الذي استهدف مسرح باتاكلان، وجادة الشانزيليزي، وهما هجومان مرتبطان بتنظيم الدولة الإسلامية.

وفرضت الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ منذ الهجوم الذي وقع في نوفمبر/ تشرين الثاني واستهدف مسرح باتاكلان ومواقع أخرى في باريس من بينها ملعب فرنسا الدولي، وقتل حينها 130 شخصا.

أبرز هجمات الدهس بالسيارات في أوروبا:

14 يوليو/ تموز 2016: نيس (فرنسا)، رجل يقود شاحنة يدهس المارة في شارع مزدحم كانوا يحتفلون باليوم الوطني. وقُتل 86 شخصا وأُصيب نحو 300 آخرين.

19 ديسمبر/ كانون الأول 2016: برلين (ألمانيا)، قام رجل بدهس مارة في سوق مخصص لهدايا أعياد الميلاد في العاصمة الألمانية. وقُتل في الحادث 12 شخصا وأُصيب 49 آخرون. وقال تنظيم الدولة الإسلامية آنذاك إن أحد مقاتليه نفذ الهجوم.

22 مارس/ آذار 2017: لندن (بريطانيا)، قتل ستة أشخاص وأُصيب خمسون على الأقل في حادث دهس على جسر ويستمنستر. وبعدها دخل منفذ الهجوم محيط مجلس العموم البريطاني، وطعن رجل شرطة هناك، قبل أن يسقط برصاص رجال الأمن.

07 ابريل/ نيسان 2017: ستوكهولم (السويد)، قتل أربعة أشخاص في اصطدام شاحنة بواجهة أحد المحلات الشهيرة في شارع تجاري مزدحم. ونفذ الهجوم شخص من أصول أوزبكية، ووجهت له تهمة الإرهاب.