قرار ترامب بحظر سفر مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة لأمريكا يدخل حيز التنفيذ

مصدر الصورة Getty Images Image caption عرضت مكاتب محاماة خدمات مجانية للقادمين إلى مطار لوس أنجليس

يواجه مواطنو ست دول ذات غالبية مسلمة ولاجئون الآن شروطا أصعب يجب تلبيتها للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر قرار حظر السفر المثير للجدل بعد توليه الرئاسة مباشرة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ناشطون ومسافرون في صالة الانتظار بالمطار خلال اليوم الأول من سريان مفعول قرار الحظر

وليس هناك دليل على حدوث فوضى تؤثر على حركة المسافرين كما حدث في النسخة الأولى من قرار الحظر التي صدرت في غضون ساعات قليلة في شهر يناير/كانون الثاني.

وسبب عدم حدوث حالة فوضى هو أن القرار الجديد لا ينطبق على الأشخاص الحاملين لتأشيرات صالحة أو للبطاقة الخضراء (حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة).

وقال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي إنه يتوقع أن "يتواصل العمل كالعادة في منافذ الدخول". وأضاف "شعبنا مستعد لهذا".

ووفق الشروط الجديدة، فإنه يمكن فقط للأشخاص الذين لهم علاقات أسرية أو تجارية "وثيقة" في داخل الولايات المتحدة الحصول على التأشيرة.

وأيدت المحكمة العليا الأمريكية حظر ترامب المؤقت على السفر، وهو جزء أساسي من سياسته الرامية إلى منع تعرض الولايات المتحدة لعمليات إرهابية.

لكن قضاة المحكمة العليا قضوا باستثناء رئيسي يعطي أي شخص الحق في الحصول على التأشيرة في حالة "ادعائه بشكل حقيقي وجدير بالثقة" بوجود علاقة مع شخص في داخل الولايات المتحدة.

مصدر الصورة Reuters Image caption المسافرون الذين لهم علاقات أسرية في داخل الولايات المتحدة لن يتضرروا من جراء قرار ترامب

ويقضي حظر ترامب بأن مواطني الدول الست الذين لهم قريب وثيق في داخل الولايات المتحدة، مثل زوجة أو زوج، أو أب أو أم، أو ابن أو ابنة أو أخ أو أخت يمكن أن يسمح لهم بدخول دخول الولايات المتحدة.

ووسعت إدارة ترامب تعريف "قريب وثيق" ليشمل خطيب أو خطيبة، وذلك في تغيير تم في اللحظة الأخيرة.

وتنص إجراءات حظر السفر على أن الجد أو الجدة، أو العمة أو الخالة، أو العم أو العمة، أو ابن الأخ أو ابن الأخت أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت لا يصنفون على أنهم من ضمن الأقارب "الحقيقيين".

وتنطبق هذه القواعد على المواطنين من إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن وسوريا، إضافة الى اللاجئين.

وقبل أن يدخل قرار الحظر حيز التنفيذ في الساعة الثامنة مساء الخميس بتوقيت واشنطن المحلي (منتصف ليل الخميس بتوقيت غرينتش)، طلبت ولاية هاواي من قاض فيدرالي توضيحا بشأن ذلك.

مصدر الصورة Getty Images Image caption مواطنون أمريكيون في نيويورك يتظاهرون ضد قرار ترامب

وقال مدعي عام في هاواي إن تعريف "قريب وثيق" ضيق جدا، وقد يعني منع الأشخاص بشكل غير لائق من السفر إلى الولايات المتحدة.

وقال محامون إن القيود الجديدة التي ستسري حتى تصدر المحكمة العليا حكمها النهائي في الموضوع ستفتح الأبواب لسيل من الدعاوى القانونية.

ولن تعيد المحكمة النظر في القضية حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

كما ثبتت المحكمة العليا الحظر الذي أصدره ترامب على دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما ما لم تكن لهم "علاقة يمكن التحقق منها" بمواطنين أو جهات أمريكية.

وكانت إدارة ترامب حددت سقفا لعدد اللاجئين الذين ستقبلهم أمريكا لا يزيد عن 50 ألفا، وهو عدد تقول وزارة الخارجية الأمريكية إنه سيستوفى في الأسبوعين المقبلين.

وقال اتحاد الحريات المدنية إنه سيراقب عن قرب الإرشادات الواردة في الأمر التنفيذي وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

وقال ناشطون في مجال حقوق المهاجرين ومحامون إنهم مستعدون لوضع خبراتهم أمام القادمين في منافذ الدخول الرئيسية وأنهم سيضمنون دخول من يحملون تأشيرات صالحة.

ويقول ترامب إن الحظر ضروري لمنع الإرهابيين من دخول الولايات المتحدة، ولكن منتقديه يقولون إنه حظر يستهدف المسلمين تحديدا.

من يحق له الدخول إلى الولايات المتحدة؟

مصدر الصورة Reuters Image caption مسيرات للاحتجاج على قرار ترامب بخظر السفر من ست بلدان ذات أغلبية مسلمة

حسب القواعد الجديدة، لن يسمح لمواطني الدول الست المذكورة خلال 90 يوما الدخول إلى الولايات المتحدة بدون أن يكون لهم علاقة وثيقة في داخل البلد.

المسموح لهم بالدخول: لمن له أب أو أم، أو زوج زوجة، خطيب أو خطيبة، ابن أو ابنة، زوج الابنة أو زوجة الابن، أو أخ أو أخت بما في ذلك ابن الزوج أو الزوجة أو الأخ غير الشقيق أو الأخت غير الشقيقة.

سيعفى من القواعد الجديدة أيضا من لهم علاقات تجارية أو تعليمية بالولايات المتحدة.

الممنوعون من الدخول: من له جد أو جدة، عمة أو خالة، خال أو عم، بنت أخ أو أخت، أو ابنة زوجة أو زوجة أو أخ أو أخت زوجة ، أو ابن أخ أو أخت أو ابن زوج ، أو أقارب من الزواج (الأنسباء والأصهار).

وتنص الإرشادات بشكل خاص على أن العلاقات يجب أن تكون رسمية وموثقة ولم تُنسج بهدف تجنب الوفاء بمتطلبات نظام التأشيرة الجديد.

وسيسمح لمن يحمل جنسية مزدوجة بالدخول إلى الولايات المتحدة.