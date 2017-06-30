توجيه تهمة رسمية لمارين لوبان زعيمة اليمين الفرنسي في "فضيحة" أموال الاتحاد الأوروبي

وجهت السلطات الفرنسية تهمة رسمية للمرشحة الرئاسية السابقة وزعيمة اليمين المتشدد مارين لوبان بسبب فضيحة مالية مزعومة مرتبطة بإساءة استغلال أموال الاتحاد الأوروبي.

وتتعلق القضية بمبلغ مالي قيمته 5 ملايين يورو ( 5.4 مليون دولار أمريكي).

ويشك البرلمان الأوروبي في أن المبلغ المالي وُزِّع على مساعدي لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمنية المتشددة رغم أنهم بأنهم لم يكونوا عاملين في البرلمان الأوروبي، وإنما كانوا منخرطين في عمل الجبهة الوطنية في فرنسا.

ونفت الجبهة الوطنية هذه المزاعم.