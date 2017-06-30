بالصور: الاحتجاجات في فنزويلا
المعارضة في فنزويلا تنظم مظاهرات ضد الحكومة منذ عدة أشهر، دون ظهور أي بادرة أمل في التهدئة.
-
Reuters
تستمر الاحتجاجات المناوئة للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بصفة شبه يومية منذ عدة أشهر.
-
AFP
ويلقي المتظاهرون باللوم على الحكومة في تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدل البطالة، والعجز الصارخ في السلع الضرورية.
-
Reuters
ويقيم المتظاهرون المتاريس في العاصمة كراكاس باستخدام كل ما يأتي في متناول أيدهم، بما في ذلك أكوام القمامة التي لم تُجمع من الشوارع.
-
AFP
وتحمل هذه المتظاهرة لافتة مناهضة لحكومة مادورو، كُتب عليها: "لا يمكننا الحصول على وطن آخر".
-
EPA
ويشكل المتظاهرون ما يشبه الجيش البدائي، استعدادا لمواجهة الطلقات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الشرطة.
-
AFP
تحركات متقنة لقوات الشرطة في فنزويلا على الدراجات البخارية، لمنع تجمع المتظاهرين بأعداد كبيرة في ساحات وميادين كاراكاس.
-
EPA
تعتقل الشرطة كل من تتمكن من الإمساك بهم، لكنها تتأكد في نفس الوقت من أن كل منهم لديه ما يكفي من المياه.
معرض الصور
بالصور: "المدينة المقدسة" في الأرجنتين
- 28 يونيو/ حزيران 2017
بالصور: عندما غزت هوليوود مهرجان غلاستنبوري
- 26 يونيو/ حزيران 2017
بالصور: احتفالات المسلمين بعيد الفطر
- 25 يونيو/ حزيران 2017