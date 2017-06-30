بالصور: الاحتجاجات في فنزويلا

  • 30 يونيو/ حزيران 2017

المعارضة في فنزويلا تنظم مظاهرات ضد الحكومة منذ عدة أشهر، دون ظهور أي بادرة أمل في التهدئة.

  • متظاهرون ملثمون يجلسون فوق سيارة Reuters

    تستمر الاحتجاجات المناوئة للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بصفة شبه يومية منذ عدة أشهر.

  • متظاهر يحمل لافتة أمام حشد من المتظاهرين AFP

    ويلقي المتظاهرون باللوم على الحكومة في تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدل البطالة، والعجز الصارخ في السلع الضرورية.

  • متظاهر يحمل شمسية ويجلس أمام أكوام من القمامة Reuters

    ويقيم المتظاهرون المتاريس في العاصمة كراكاس باستخدام كل ما يأتي في متناول أيدهم، بما في ذلك أكوام القمامة التي لم تُجمع من الشوارع.

  • متظاهرة تحمل لافتة كُتب عليها: "لا يمكننا الحصول على وطن آخر" AFP

    وتحمل هذه المتظاهرة لافتة مناهضة لحكومة مادورو، كُتب عليها: "لا يمكننا الحصول على وطن آخر".

  • متظاهرون يحملون دروع EPA

    ويشكل المتظاهرون ما يشبه الجيش البدائي، استعدادا لمواجهة الطلقات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الشرطة.

  • قوات شرطة AFP

    تحركات متقنة لقوات الشرطة في فنزويلا على الدراجات البخارية، لمنع تجمع المتظاهرين بأعداد كبيرة في ساحات وميادين كاراكاس.

  • شرطيون يسقون معتقلين EPA

    تعتقل الشرطة كل من تتمكن من الإمساك بهم، لكنها تتأكد في نفس الوقت من أن كل منهم لديه ما يكفي من المياه.

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