طبيب سابق يطلق النار في مستشفى بنيويورك ويوقع ضحايا

مصدر الصورة Reuters Image caption المهاجم كان طبيبا سابقا في المستشفى وتنكر في زي الأطباء

أطلق مسلح النار في مستشفى بمنطقة برونكس في نيويورك، وقتل طبيبا واحدا وجرح خمسة أشخاص آخرين، قبل أن تتمكن الشرطة من القضاء عليه، في حادث لم تعرف دوافعه بعد، حسب مصادر الشرطة الأمريكية.

وتمكنت الشرطة من قتل المسلح، الذي دخل المستشفى بزي الأطباء، ويحمل معه سلاحا هجوميا من نوع M16.

وبدء حادث إطلاق النار في حدود السابعة مساء الجمعة بتوقيت غرينيتش (الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي) في "مستشفى لبنان" بمنطقة برونكس شمال مانهاتن بنيويورك.

وقالت مصادر الشرطة إن المهاجم هو هنري بيلو، الذي كان يعمل طبيبا سابقا بالمستشفى نفسه، وقالت تقارير أخرى إنه انتحر بعد الحادث.

ويبلغ بيلو من العمر 45 عاما، وكان يعمل طبيبا متخصصا في الطب العائلي بالمستشفى.

وقالت شبكة أن. بي. سي الإخبارية الأمريكية، إنه استقال من منصبه عام 2015، كي يتجنب قرارا بطرده من العمل.

وكانت الشرطة في نيويورك غردت عبر موقع تويتر أثناء وقوع الحادث، وطلبت من المواطنين تجنب الذهاب إلى محيط المستشفى، بينما نقلت نيويورك تايمز أن ثلاثة من الجرحى كانوا من الأطباء.

وقال ضابط سابق في شرطة نيويورك: "إن المعلومات الأولية بشأن الحادث تدل على أن منفذ الهجوم المسلح، كان موظفا سابقا في المستشفى، وكان يرتدي ملابس الأطباء، التي عادة ما يظهر بها الأطباء في المستشفيات، وإنه كان معروفا داخل هناك، وهذا ما يجعل القضية شائكة أكثر."