25 مصابا في حادث إطلاق نار في ملهى بولاية أركنساس الأمريكية

مصدر الصورة EVN Image caption قامت الشرطة بإغلاق الموقع

أصيب 25 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية أركنساس الأمريكية، بحسب شرطة الولاية.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين 28، ويعتقد أن ثلاثة منهم اصيبوا جراء محاولتهم الفرار.

وأودع المصابون أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث، وأحدهم كان في حالة حرجة، بينما لا تشكل باقي الإصابات خطرا على الحياة.

وأُفيد أن أصغر المصابين في إطلاق نار أركنساس يبلغ من العمر 16 سنة.

ووقع تبادل إطلاق النار، على ما يبدو، في الساعة الثانية والنصف بالتوقيت المحلي (7.30 بتوقيت غرينيتش) اثناء حفل موسيقي، لكن لم تتوفر أي معلومات حتى الآن عن مشتبه بهم في الضلوع في الحادث.

وقالت الشرطة أن لا يبدو أن للحادث صلة بالإرهاب، ورجحت فرضية الشجار.

ونقلت وكالة أنباء أيه بي سي نيوز في وقت سابق مسؤول في شرطة الولاية ان هناك المزيد الإصابات وقعت أثناء محاولة رواد ملهى باور لانغ الليلي.

ونسبت محطة أي بي سي للشرطة القول إن البعض أصيبوا اثناء محاولة الفرار من الموقع.

وساعد عملاء من مكتب الكحول والتبغ والسلاح الناري والمتفجرات الشرطة المحلية.