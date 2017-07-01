الشرطة البريطانية تقبض على 6 بشبهة التخطيط لعمليات إرهابية

مصدر الصورة EPA Image caption أجهزة الأمن البريطانية في حالة تأهب تحسبا لأية أعمل إرهابية

ألقت مباحث مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على رجلين وفتاة في مطار هيثرو بشبهة التحضير للقيام بأعمال إرهابية.

وتبلغ الفتاة التي تقيم في شمال لندن من العمر 21 عام، وألقي القبض عليها بعد هبوط طائرتها القادمة من إسطنبول الخميس 29 يونيو/حزيران، حسب ما أفاد به جهاز "سكوتلاند يارد".

وقامت الشرطة بتفتيش منزلين في شمال لندن عقب عملية الاعتقال المرتبطة بنشاط الفتاة في سوريا، حسب الشرطة.

واحتجز الرجلان اللذان يبلغان من العمر 21 عاما عقب هبوط طائرتهما القادمة من تركيا في الساعة العاشرة من صباح السبت.

ونقل الشخصان، وهما من ليستر وبيرمنغهام، إلى مقر المباحث في منطقة الميدلاند لاستجوابهما حول شبهة التحضير لأعمال إرهابية.

وقد جرى اعتقال الشخصين بناء على تقارير استخبارية، وأكدت الشرطة أنه لم يكن هناك تهديد مباشر للأمن العام.

وفي إجراء منفصل ألقت شرطة العاصمة البريطانية القبض على ثلاثة رجال بشبهة التحريض أو الإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية.

وألقى رجال الشرطة في مقاطعة ساسيكس القبض على الرجال الثلاثة في السادسة من صباح السبت.

واحتجز المشتبهون الثلاثة،اثنان منهم في الثامنة والعشرين بينما يبلغ الثالث الحادية والثلاثين، في مركز شرطة جنوب لندن.

وقام رجال الشرطة بتفتيش أحد المساكن في إيست ساسيكس.