رئيس الاتحاد الأوروبي "لا يملك هاتفا ذكيا"

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption ستستلم إستونيا رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر

قال جان كلود يونكر رئيس الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي إنه لا يملك هاتفا ذكيا.

وجاء هذا الاعتراف لحظة مشاركته في تنصيب إستونيا المعروفة بارتفاع مستوى استخدام التطبيقات الرقمية فيها لرئاسة الاتحاد الأوروبي .

وقا يونكر مازحا إن رئيس وزراء إستونيا أرسل له بطاقة بريدية يدعوه فيها إلى العاصمة تالين، على نمط أساليب القرن التاسع عشر.

وتفيد مصادر الاتحاد الأوروبي أن الرئيس يستخدم موديلا قديما من هواتف نوكيا.

يذكر أن يونكر كان رئيسا لوزراء لوكسيمبورغ، لكنه قال إنه لا يستطيع أن يكون رئيسا لوزراء إستونيا بهذه الخبرة التكنولوجية التي يملكها.

والمعروف أن إستونيا من أكثر الدول الأوروبية استخداما للتكنولوجيا، وكانت أول دولة أوروبية تستخدم التصويت الإلكتروني.

وتأمل إستونيا بتطوير الاستخدامات التكنولوجية في أجهزة الاتحاد الأوروبي خلال رئاستها له التي تستمر ستة أشهر، إلى جانب أولويات أخرى للاتحاد كموضوع الهجرة وخروج بريطانيا.

ويأتي اعتراف يونكر بعد 10 سنوات من إطلاق شركة أبل هاتفها الذكي آيفون.