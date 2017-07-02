ترامب ينشر فيديو ساخرا "يصارع فيه قناة سي ان ان"

مصدر الصورة Getty Images Image caption شارك ترامب في المصارعة الترفيهية

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على حسابه بموقع تويتر، مقطع فيديو ساخر يظهر فيه كأنه يصارع رجلا يرمز إلى قناة سي ان أن الإخبارية الشهيرة.

ويعد المقطع نسخة معدلة من فيديو لترامب خلال فعالية تابعة لمؤسسة المصارعة الترفيهية في عام 2007، حين "هاجم" شخصا في منازلة مرتبة سلفا بينهما.

ويبدو أن الفيديو نشر الأسبوع الماضي على إحدى الصفحات المناصرة لترامب على الانترنت.

واتهمت سي أن أن لاحقا الرئيس بالتحريض على العنف ضد وسائل الإعلام.

ووصفت المعلقة السياسية الجمهورية، آنا نافارون في برنامج تلفزيوني، على قناة أي بي سي، ما فعله ترامب بأنه "تحريض على على العنف، سيؤدي هذا إلى مقتل أحدهم في وسائل الإعلام".

ولكن مستشار الأمن الداخلي، الذي شارك في البرنامج أيضا، قال "لا أعتقد أن أحدا سيرى في الأمر تهديدا".

ونشر الفيديو على منتدى على الانترنت لأنصار ترامب منذ أربعة أيام، وأصبح من الفيديوهات الأكثر شعبية.

واستغرب المشاركون في منتدى ريديت من نشر الرئيس للفيديو، الذي نشر أيضا على حساب يشرف عليه البيت الأبيض على موقع تويتر.

ووقع خلاف بين ترامب وقناة سي أن أن أكثر من مرة، ووصفها بأنها قناة "الأخبار الزائفة".

وكتب مراسل سي أن أن في البيت الأبيض، جيم أكوستا، الذي انتقد تعامل البيت الأبيض مع وسائل الإعلام، على حسابه بموقع تويتر: "أليست المصارعة الترفيهية زائفة".

ونشرت إدارة القناة ردا ساخرا ضمنته تصريح المكلفة بالإعلام في البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، التي قالت الخميس إن "لم يحدث أن دافع الرئيس بأي طريقة كانت أو شجع على العنف، بل على العكس".

وجاء في بيان لاحق للقناة أن "سارة هاكابي تكذب، فهو يتصرف كالصبيان، دون منزلة المنصب الذي يتولاه".

وأضاف البيان: "سنستمر في أداء عملنا، وعليه أن يبدأ في القيام بمهامه".

وكان ترامب كتب، ردا على منتقدي تغريداته غير المعتادة من الرؤساء، إن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي "ليس من أعمال الرئيس، بل هو عمل الرئيس العصري".

وشن الخميس هجوما شخصا على المذيعين ميكا بريجينسكي وجوي سكاربورا من قناة ام اس ان بي سي. وانتقد الجمهوريون والديمقراطيون تغريداته.

وظهر ترامب في منازلات المصارعة الترفيهية منذ 10 أعوام.

وفي عام 2007، تحدى فينس ماكماهون، مدير مؤسسة المصارعة الترفيهية، ترامب في منازلة سميت "معركة المليونيرات".

ويتم ترتيب منازلات المصارعة الترفيهية في الولايات المتحدة، وتعد نشاطا ترفيهيا وليست رياضة.