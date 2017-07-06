قمة مجموعة العشرين: اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة هامبورغ الألمانية

مصدر الصورة Getty Images Image caption رمى المتظاهرون الزجاجات الفارغة والحجارة على الشرطة

وقعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في مدينة هامبورغ الألمانية التي ستشهد قمة قادة مجموعة العشرين الجمعة.

وقالت الشرطة إن منظمي المظاهرات أعلنوا عن إلغائها في أعقاب أعمال العنف، لكن العديد من المتظاهرين ظلوا في الشوارع.

وقد أصيب شخص واحد على الأقل بجروح خطيرة على ما يبدو، حيث نقل من مكان الحادث وهو مغطى.

ويلتقي عدد من قادة العالم ومن بينهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في هامبورغ لمناقشة عددا كبيرا من القضايا.

مصدر الصورة Reuters Image caption حملت المسيرة عنوان "مرحبا بكم في الجحيم"

واندلعت الاشتباكات، عندما اعترضت الشرطة سبيل مجموعة المتظاهرين المناهضين للرأسمالية في مسيرة حضرها الآلاف حمل بعضهم لافتات ورددوا شعارات من أمثال "مرحبا بكم في الجحيم" و"حطموا مجموعة العشرين".

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ورذاذ الفلفل ضد المتظاهرين المقنعين الذين رموا الزجاجات الفارغة والحجارة على الشرطة.

وشوهدت فرق الإسعاف الطبية تعالج عددا من الأشخاص.

مصدر الصورة Reuters Image caption شوهدت فرق الإسعاف الطبية تعالج عددا من الأشخاص

وقد بنى أقام المتظاهرين حواجز في الشوارع ، كما أُشعلت النيران في سيارة واحدة على الأقل، وتضرر الكثير من الاعمال التجارية في المنطقة، بحسب الشرطة.

ويتوقع أن يتجمع نحو 100 ألف شخص للاحتجاج اثناء افتتاح القمة في هامبورغ، وقد حذرت الشرطة في وقت سابق من أعمال عنف محتملة وقالت إنها صادرت عددا من الأسلحة المصنوعة محليا.

وستنشر الشرطة نحو 20 ألف من عناصرها لمراقبة المظاهرة الرئيسية مع موعد انعقاد القمة، حيث تقول الشرطة إن نحو 8 آلاف من المتظاهرين لديهم الاستعداد لارتكاب أعمال عنف، مما يشكل تحديا كبيرا للقوات المكلفة بالحفاظ على الأمن اثناء القمة.