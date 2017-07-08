اتفاق أمريكي روسي أردني على وقف لإطلاق النار جنوب غربي سوريا

مصدر الصورة Reuters Image caption (أرشيف) وزير الخارجية الروسي قال إن الاتفاق يشمل مناطق درعا والقنيطرة والسويداء

توصلت الولايات المتحدة وروسيا والأردن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

وأوضحت السلطات الأردنية أن الهدنة تشمل مناطق وافقت عليها القوات الحكومية السورية ومجموعات المعارضة.

وأعلن عن الاتفاق بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين.

وتدعم روسيا والولايات المتحدة أطرافا مختلفة في الصراع الدائر في سوريا منذ عام 2011.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الاتفاق يشمل مناطق درعا والقنيطرة والسويداء.

وتفيد تقارير بأناتفاق وقف إطلاق النار جاء نتيجة اجتماعات غير معلنة استمرت على مدار أشهر بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن سوريا.

وأوضح لافروف أن الأردن سيعمل على ضمان التزام كافة الأطراف بالاتفاق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون: "أعتقد أن هذا أول مؤشر لنا على أن الولايات المتحدة وروسيا قادرتين على العمل سوريا في سوريا".

وكانت الولايات المتحدة قد أبدت استعدادها لأن تبحث مع روسيا إقامة مناطق حظر طيران في سوريا.

وقصفت واشنطن في شهر أبريل/ نيسان الماضي قاعدة جوية حكومية في سوريا بعد اتهامها لحكومة الرئيس بشار الأسد بشن هجوم كيماوي في بلدة خان شيخون، أسفر عن مقتل عشرات المدنيين.