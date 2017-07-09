مجموعة منتقاة من صور جمهور بي بي سي موضوعها "الشواطئ"

صورة لحطام سفينة تحت الماء في متنزه فانثوم فايف مارين في شبه جزيرة بروس بمقاطعة أونتاريو في كندا، التقطها ريان إيفانز. والحطام جزء من قارب شراعي بساريين يحمل اسم تشارلو بي منش ويرجع إلى عام 1867. وفي عام 1988، كانت تنقل أخشابا إلى شيكاغو حين انجرفت وسط عاصفة قوية واصطدمت بصخور شاطئ بحيرة هرون.