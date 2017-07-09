مجموعة منتقاة من صور جمهور بي بي سي موضوعها "الشواطئ"
في كل أسبوع، نختار محموعة من صور القراء تدور حول موضوع واحد حددناه مسبقا، وموضوع مجموعتنا هذا الأسبوع هو "الشواطئ".
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DENISE MCLISTER
دينيس ماكليستر التقطت هذه الصورة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أثناء رحلة مع زوجها حول نيوزيلندا استغرقت ستة أسابيع. وهي صورة لأحد شواطئ بحيرة تيكابو في ساوث أيلاند.
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MITHUN C MOHAN
التقط هذه الصورة ميثون سي موهان لرجل في قارب صغير جدا لم يمنعه من الابتعاد عن الشاطئ.
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ABI GOULDING
التقطت آبي غاولدنغ هذه الصورة لمجموعة من البطاريق في يوم هادئ بالقرب من شواطئ قناة ليماير المطلة على شبه الجزيرة القطبية الجنوبية. ولم تكن بطاريق الغينتو تأبه بالمجموعة التي تلتقط الصور، وهو ما سمح لهم بالحصول على لقطات رائعة.
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GRAHAM BYFIELD
غراهام بايفيلد التقط هذه الصورة في هونغ كونغ منذ عامين بكاميرا هاتفه الذكي في السادسة والنصف صباحا دون استخدام أي برمجيات لتنقيح الصورة.
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JEANETTE TEARE
جينيت تير التقطت الصورة لقوارب صيد لم تعد مستخدمة في مدينة هاستينغز بجنوب إنجلترا.
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PAUL HARRIS
في الصورة طائران بمنطقة الكاريبي، يصفهما ملتقط الصورة، بول هاريس، بأنهما من "السكان المحليين".
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JACK APPLETON
التقطت عدسة جاك أبيلتون هذه الصورة التي أطلق عليها "حمام شمس"، وهي لدمية صغيرة على شكل امرأة تتعرض لأشعة الشمس على الشاطئ.
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SIRSENDU GAYEN
قالت سيرسيندو غيان عن صورتها "التقطت هذه الصورة لسرطان البحر الناسك على شاطئ رادهاناغار في الجزء الهندي من جزر أندمان ونيكوبار".
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RHIAN EVANS
صورة لحطام سفينة تحت الماء في متنزه فانثوم فايف مارين في شبه جزيرة بروس بمقاطعة أونتاريو في كندا، التقطها ريان إيفانز. والحطام جزء من قارب شراعي بساريين يحمل اسم تشارلو بي منش ويرجع إلى عام 1867. وفي عام 1988، كانت تنقل أخشابا إلى شيكاغو حين انجرفت وسط عاصفة قوية واصطدمت بصخور شاطئ بحيرة هرون.
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ESTHER JOHNSON
وأخيرا صورة التقطها إسثر جونسون لأشخاص يمشون بمحاذاة شاطئ رملي. سوف ننشر مجموعة من الصور الأسبوع المقبل تستعرض موضوع "على أعتاب المنزل"، وآخر موعد لتلقي صوركم هو 11 يوليو/ تموز على عنوان البريد الإلكتروني yourpics@bbc.co.uk.
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