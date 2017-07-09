ألمانيا "تبدأ سحب قواتها" من قاعدة إنجرليك التركية

مصدر الصورة Reuters Image caption القوات الألمانية في قاعدة انجرليك توفر الدعم اللوجستي لمقاتلات التحالف لتي تنفذ غارات ضد مواقع تابعة لما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن برلين بدأت سحب قوتها من قاعدة إنجرليك الجوية جنوبي تركيا إلى إحدى المنشآت في الأردن.

وصدق البرلمان الألماني الشهر الماضي على قرار سحب القوات من القاعدة التركية بعد أن رفضت أنقرة زيارة نواب ألمان للقاعدة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن استياءه الشديد بسبب إلغاء السلطات الألمانية تجمعات سياسية في إطار حملة الاستفتاء على الدستور التركي كان سيحضرها وزراء في حكومته.

وقد منعت ألمانيا والنمسا وهولندا أيضا الأتراك من تنظيم تجمعات شعبية مماثلة.

ويوجد نحو 250 عسكريا ألمانيا يتمركزون في قاعدة إنجرليك.

وتشارك القوات الألمانية في قاعدة انجرليك في توفير الدعم اللوجستي للمقاتلات التي تقوم بغارات جوية على مواقع في كل من العراق وسوريا ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت العلاقات بين البلدين قد توترت بشكل كبير بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عندما أعربت ألمانيا عدة مرات عن قلقها من "حملات الاعتقال الموسعة" بدعوى محاسبة المشاركين في محاولة الإنقلاب.