بالصور: قصص مهاجرين غير شرعيين في عرض البحر

وسمع درينكووتر الكثير من القصص أثناء التصوير، من بينها قصة نيجيري يبلغ من العمر 17 عاما، يُدعى جولياس، سافر مع صديق له لأكثر من ستة أشهر لكي يصل إلى صبراتة على الساحل الليبي. وتعرض الفتيان للضرب يوميا، وأُرغما على البقاء في أماكن بدون مرافق صحية ومياه نظيفة، إلى أن يحين وقت سفرهم على القارب. أما في هذه الصورة، يقف عبد السلام أدم، 16 عاما، من السودان. قضى في ليبيا شهرا، وكان يرغب في الرحيل إلى إيطاليا.