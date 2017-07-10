بالصور: قصص مهاجرين غير شرعيين في عرض البحر
المصور ماركوس درينكووتر يقضي شهرا على متن السفينة "غولفو أزورو"، التي تعترض قوارب المهاجرين غير الشرعيين التي يرسلها المهربون في ليبيا إلى المياه الدولية، ويلتقط عددا من الصور للرجال الذين أنقذتهم السفينة.
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MARCUS DRINKWATER
أمين دادا، 20 عاما، من السودان. قضى شهرين في ليبيا وكان يريد الهجرة إلى فرنسا.
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MARCUS DRINKWATER
اصطف الرجال في انتظار التقاط صور لهم، وهم يستمعون إلى الموسيقى. ويظهر في هذه الصورة أتاك كميس، 19 عاما، من السودان. قضى شهرا في ليبيا، وكان يريد الهجرة إلى إيطاليا.
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MARCUS DRINKWATER
عز الدين عيسى، 18 عاما. قضى عاما في ليبيا، وكان يريد الهجرة إلى المملكة المتحدة.
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MARCUS DRINKWATER
موسى لطيف، من السودان. قضى ثلاثة أشهر في ليبيا، وكان يريد الهجرة إلى ألمانيا. وصوّر درينكووتر المهاجرين ووراءهم خلفيات من الأغطية التي تمنحهم الدفء ليلا.
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MARCUS DRINKWATER
عمر علي، 20 عاما، من السودان. قضى شهرا في ليبيا، وكان يريد الذهاب إلى فرنسا.
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MARCUS DRINKWATER
اختار كل مهاجر الخلفية التي يريدها، ووقف بالشكل الذي يريده أثناء التصوير. ويظهر هنا علي محمد، 23 عاما. قضى شهرا في ليبيا، وكان يريد الذهاب إلى ألمانيا.
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MARCUS DRINKWATER
أحمد محمد، 23 عاما، من السودان. قضى شهرا في ليبيا، وكان يريد الهجرة إلى فرنسا.
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MARCUS DRINKWATER
وقال درينكووتر: "لم أكن أتوقع الثقة والروح العالية التي كان عليها العديد من هؤلاء الرجال، وكثير منهم لاجئون منذ عام 2003 نتيجة للنزاع الدائر في دارفور." وفي هذه الصورة، أبو بكر هالين، من السودان وقضى شهرا في ليبيا، وكان يريد الهجرة إلى فرنسا.
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MARCUS DRINKWATER
وسمع درينكووتر الكثير من القصص أثناء التصوير، من بينها قصة نيجيري يبلغ من العمر 17 عاما، يُدعى جولياس، سافر مع صديق له لأكثر من ستة أشهر لكي يصل إلى صبراتة على الساحل الليبي. وتعرض الفتيان للضرب يوميا، وأُرغما على البقاء في أماكن بدون مرافق صحية ومياه نظيفة، إلى أن يحين وقت سفرهم على القارب. أما في هذه الصورة، يقف عبد السلام أدم، 16 عاما، من السودان. قضى في ليبيا شهرا، وكان يرغب في الرحيل إلى إيطاليا.
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MARCUS DRINKWATER
إبراهيم محمد من السودان. قضى شهرا في ليبيا، وكان يريد الرحيل إلى إيطاليا. مما سمع درينكووتر أنه "إذا كنت غير محظوظ ولم يكن لديك ما يكفي من المال، فسوف يجعلك المهربون تتصل بوالديك لطلب المزيد من المال. وخلال المكالمة الهاتفية، سوف يضربونك بقوة حتى يسمع والداك. إنهم يفعلون أي شيء من أجل الحصول على مزيد من الأموال".
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MARCUS DRINKWATER
أباكمت نور، 41 عاما، من السودان. قضى أربع سنوات في ليبيا، وكان يرغب في الرحيل إلى إيطاليا.
معرض الصور
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