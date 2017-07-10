موت 12 شخصا بعد احتساء خمور سامة في الهند

مصدر الصورة Reuters Image caption 40 في المئة من الخمور المستهكلة في الهند هي خمور غير مرخص لها

توفي 12 شخصا بعد احتساء خمور سامة محلية الصنع في ولاية أوتار براديش، حسب الشرطة.

وقالت الشرطة إن ضحايا الخمور في هذه الولاية الواقعة في شمال الهند اشتكوا من آلام حادة في المعدة قبل أن يصابوا بإعياء شديد إثر احتساء خمور غير مرخص لها الخميس الماضي.

وقال رئيس شرطة مقاطعة أزامغارث لوكالة فرانس برس، كومار ساهني، "12 شخصا توفوا بعد استهلاك خمور مغشوشة".

واعتقلت الشرطة 21 شخصا بما في ذلك المشتبه به الرئيسي الذي كان وراء بيع هذه الخمور.

ولا يزال 4 أشخاص على الأقل يرقدون في المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوقفت السلطات في الولاية 30 عملية سرية لصنع الخمور المحلية غير القانونية وصادرت 1100 لتر من الخمور غير القانونية ودمرت 10000 لتر من المشروبات الروحية المصنعة منزليا، حسب وكالة بريس تراست أوف إنديا.

وأمر رئيس الحكومة المحلية في ولاية أوتار براديش، يوغي أديتياناث، بإيقاف 8 مسؤولين في المقاطعة بما في ذلك 3 من ضباط الشرطة بسبب إهمال واجبهم، حسب وكالة الأنباء الهندية.

وتُستهلك الخمور المحلية غير القانونية التي يُتاجَر فيها على نطاق واسع في الهند حيث تباع قنينة من هذا الخمر أحيانا بأقل من دولار.

وتؤدي هذه الخمور المحلية أحيانا إلى حالات وفاة حيث يضاف الميثانول - وهو شكل سام جدا من الكحول يستخدم أحيانا مضادا ضد التجميد - خلال صنع هذه الخمور لزيادة قوتها.

ويمكن للميثانول أن يتسبب عند استهلاكه في الإصابة بالعمى وتلف الكلى وحالات وفاة.

ومات أكثر في 100 شخص في عام 2015 في أطراف مدينة مومباي بعد استهلاك خمور محلية غير قانونية.

وتستهلك الهند نحو 5 مليارات لتر من الخمور سنويا، 40 في المئة منها غير مرخص لها.