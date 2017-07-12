ترامب "لم يعلم باجتماع" نجله مع محامية روسية "لديها معلومات عن كلينتون"

Image caption ترامب جونيور يؤكد أن الاجتماع بالمحامية الروسية لم يكن مهما على الإطلاق ليخبر والده بأي شيء

أكد دونالد ترامب الإبن، أنه لم يخبر والده، الرئيس الأمريكي، بشأن اجتماع عقده مع محامية روسية قالت إنه يمكنها تقديم المساعدة في حملة ترامب الانتخابية.

وقال ترامب الإبن لشبكة فوكس نيوز إن الاجتماع "لم يكن مهما على الإطلاق"، لكنه أكد أنه كان يجب عليه التعامل معه بشكل مختلف.

وكشف عن رسائل بالبريد الإلكتروني تُظهر ترحيبه بعرض لمقابلة المحامية، والتي أفادت مزاعم بارتباطها بالكرملين وأن لديهما معلومات تضر بمرشحة الحزب الديمقراطي ومنافسة ترامب هيلاري كلينتون.

ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي أف بي آي والكونغرس تحقيقات بشأن اتهامات بضلوع مسؤولين في حملة ترامب في مؤامرة روسية مزعومة للإضرار بحملة كلينتون.

ولم يصل التحقيق إلى أي أدلة تثبت ذلك.

ومنذ انتخابه رئيسا، تلاحق ترامب مزاعم بأن روسيا حاولت الإضرار بحملة كلينتون الانتخابية. ونفى الرئيس الأمريكي علمه بهذا الأمر، ونفت موسكو أيضا تدخلها في الانتخابات الأمريكية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption نجل ترامب يؤكد أن الاجتماع لم يقدم أي شيء جديد، وكان من الواضح أنه لم يتضمن أي شيء عن هيلاري كلينتون

وردا على سؤال من شبكة فوكس نيوز حول إذا كان أبلغ والده بشأن الاجتماع الذي عقده مع المحامية الروسية العام الماضي، قال الإبن "لا، إنه (الاجتماع) لم يكن مهما، لم يكن هناك شيء على الإطلاق."

وأضاف: "أقصد، لم أكن حتى لأتذكره حتى بدأتم (وسائل الإعلام) البحث في هذا الأمر. لقد كانت بمعنى الكلمة 20 دقيقة مُهدرة، وكان أمرا مُخجلا."

والتقى ترامب الإبن وزوج اخته جاريد كوشنر وبول مانافورت رئيس الحملة الانتخابية لترامب بالمحاملية الروسية ناتاليا فيزيلنيتسكايا في برج ترامب بنيويورك في يونيو/حزيران عام 2016.

ودافع عن نفسه قائلا: "كان هذا قبل الضجة المثارة حول روسيا، كان هذا قبل أن تتصاعد الأمور في الصحافة. بالنسبة لي كان هذا بحث كطرف معارض، ربما كان لديهم شيء قد يكون دليلا ماديا على جميع القصص التي كنت أسمع عنها (وتتعلق بكلينتون)."

لكنه أكد أن الاجتماع لم يقدم أي شيء جديد، وكان من الواضح أن الاجتماع لم يتضمن أي شيء عن كلينتون.

وكان الرئيس ترامب أصدر بيانا موجزا أعرب فيه عن دعمه لابنه واصفا إياه بأنه "شخص يتمتع بخصال عالية"، وأشاد بـ "شفافيته".

وقالت المحامية فيزيلنيتسكايا، في مقابلة مع قناة إن بي سي الثلاثاء، إنه "لم يكن لديها في أي وقت معلومات مسيئة أو حساسة بشأن السيدة كلينتون، ولم يكن لديها نية أبدا لامتلاك مثل تلك المعلومات".

وأضافت أن المقابلة جرى الإعداد لها من جانب رجل لا تعرفه، طلب منها هاتفيا الذهاب إلى برج ترامب.

وردا على سؤال حول سبب اعتقاد ترامب الابن أن لديها معلومات عن السيدة كلينتون، قالت فيزيلنيتسكايا: "من الممكن جدا أن يكون تعطشهم للحصول على تلك المعلومات هو السبب في ذلك. لقد كانوا في حاجة ماسة لها، ومن ثم جنحوا لتصديق ما كانوا يرغبون في تصديقه".

ونفت المحامية الروسية تماما عملها لصالح الحكومة الروسية في أي وقت.