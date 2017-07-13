منح "طالبات الروبوت" الأفغانيات تأشيرة الدخول لأمريكا

مصدر الصورة Reuters Image caption الفتيات توقعن في البداية مشاهدة المنافسة عبر سكايب إذا مُنعن من دخول أمريكا

منحت السلطات الأمريكية ست طالبات أفغانيات تأشيرة الدخول إلى أراضيها، للمشاركة في مسابقة عالمية للروبوتات بعدما رفض طلباتهن في وقت سابق، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت وسائل الإعلام إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا السلطات إلى إعادة التفكير في قرارها.

ويسري الآن حظر أمريكي للسفر على مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة، ليست من بينهم أفغانستان.

وفي وقت سابق، أُلغي قرار بمنع دخول طلاب من جامبيا للمشاركة في المسابقة ذاتها.

وقال دافيد لابان، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، إن تأشيرات دخول الفتيات الأفغانيات جرت الموافقة عليها بعد طلب مباشر من وزارة الخارجية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، إيعازها إلى أن منح التأشيرات جاء بعد تدخل من الرئيس ترامب.

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وستشهد المسابقة الدولية، التي تنظمها مؤسسة "فرست غلوبال" غير الربحية، مشاركة 164 دولة للمنافسة في سلسلة من ألعاب الروبوتات.

وقال رئيس منظمة فرست غلوبال، جو سيتاك، في بيان: "ممتن للغاية للحكومة الأمريكية ووزارة خارجيتها لضمان انضمام أفغانستان، إضافة إلى غامبيا، إلينا في هذه المسابقة الدولية هذا العام."

وعلقت نجلة الرئيس الأمريكي ومستشارته، إيفانكا ترامب، في حسابها على تويتر، وقالت إنها تتطلع إلى لقاء فريق الفتيات الأفغاني في واشنطن.

ويشارك الفريق الأفغاني، المؤلف من ست طالبات في المرحلة الثانوية في المسابقة التي تنعقد في الفترة من 16-18 يوليو/تموز، وتقوم على مهارة الروبوت في الكرات.

وذكرت تقارير إن طلبات الفتيات للحصول على تأشيرة الدخول لمدة أسبواع واحد كانت قد رُفضت على الرغم من إجراء جولتين من المقابلات.

وبعد رفض طلبهن في البداية، توقعت الطالبات أنهن سيشاهدن المسابقة عبر برنامج سكايب من بلدتهن في هيرات غربي أفغانستان.