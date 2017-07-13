بالصور: 140 عاما على تأسيس هيئة القديس جون للإسعاف

سير وينستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا الراحل، يبدي تأييده لمنظمة الحرب المشتركة، التي تشكلت من هيئة القديس جون للإسعاف والصليب الأحمر البريطاني. وخلال الحرب العالمية الثانية، كانت مسألة جمع التبرعات وظيفة حيوية للمنظمة الخيرية، إذ كانت هناك حاجة ماسة للمال من أجل توفير الإمدادات والمعدات والتدريب، وتقفي أثر الجرحى والمفقودين.