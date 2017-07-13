بالصور: 140 عاما على تأسيس هيئة القديس جون للإسعاف

  • 13 يوليو/ تموز 2017

قدم المتطوعون في هيئة القديس جون للإسعاف الخيرية البريطانية للإسعافات الأولية لملايين الإشخاص، منذ تأسيسها في العاشر يوليو/تموز من عام 1877، وذلك قبل نحو 70 عاما من تأسيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

  • رجلان يحملان ثالث على نقالة St John Ambulance

    في مطلع القرن العشرين، يستعرض اثنان من متطوعي هيئة القديس جون للإسعاف كيفية صنع نقالة يدوية، باستخدام معطف وعصوين.

  • عربة إسعاف تتكون من دراجات هوائية St John Ambulance

    قطعت سيارة الإسعاف الحديثة شوطا طويلا في طريق التطور، منذ ظهور هذه العربة التي تتكون من دراجات هوائية. وأوصي باستخدامها في الصناعة والبلدات الكبيرة، وداخل الفيلق الطبي بالجيش الملكي البريطاني. وقال المرضى الذين استقلوا هذه المركبات إنها كانت مريحة وسريعة.

  • سير وينستون تشرشل (على يسار الصور) St John Ambulance

    سير وينستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا الراحل، يبدي تأييده لمنظمة الحرب المشتركة، التي تشكلت من هيئة القديس جون للإسعاف والصليب الأحمر البريطاني. وخلال الحرب العالمية الثانية، كانت مسألة جمع التبرعات وظيفة حيوية للمنظمة الخيرية، إذ كانت هناك حاجة ماسة للمال من أجل توفير الإمدادات والمعدات والتدريب، وتقفي أثر الجرحى والمفقودين.

  • متطوعون في حصة تدريبية للإسعافات الأولية St John Ambulance

    هذا المشهد من حصة تدريبية للإسعافات الأولية، التي تحاكي مواقف في الحياة الحقيقية، مثل نزيف الدم الحاد أو السكتة القلبية، وذلك كطريقة لاختبار ردود فعل المشاركين إذا ما وضعوا في موقف طارئ.

  • متطوعة تحتضن امرأة ملفوفة في بطانية St John Ambulance

    تجرى التدريبات أيضا للمتطوعين الشباب، الذين عليهم مواساة الأشخاص الذين يلعبون دور "الضحايا".

  • متطوعون يحاكون موقف إنقاذ شخص من الاختناق St John Ambulance

    متطوعون من أفرع هيئة القديس جون في ساوث ويست يوركشاير وكندا، يحاكون كيفية إنقاذ شخص يعاني من الاختناق.

  • متطوعون من هيئة إسعاف سان جون يسعفون أحد المصابين. St John Ambulance

    في الرابع من مارس/آذار عام 1972، استهدف هجوم مطعم وحانة أبيركورن في بلفاست، وقُتل في الانفجار شخصان وأصيب نحو 130 آخرين. وفي الصورة، متطوعون من هيئة القديس جون للإسعاف يسعفون أحد المصابين.

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