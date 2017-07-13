بالصور: 140 عاما على تأسيس هيئة القديس جون للإسعاف
قدم المتطوعون في هيئة القديس جون للإسعاف الخيرية البريطانية للإسعافات الأولية لملايين الإشخاص، منذ تأسيسها في العاشر يوليو/تموز من عام 1877، وذلك قبل نحو 70 عاما من تأسيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.
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St John Ambulance
في مطلع القرن العشرين، يستعرض اثنان من متطوعي هيئة القديس جون للإسعاف كيفية صنع نقالة يدوية، باستخدام معطف وعصوين.
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St John Ambulance
قطعت سيارة الإسعاف الحديثة شوطا طويلا في طريق التطور، منذ ظهور هذه العربة التي تتكون من دراجات هوائية. وأوصي باستخدامها في الصناعة والبلدات الكبيرة، وداخل الفيلق الطبي بالجيش الملكي البريطاني. وقال المرضى الذين استقلوا هذه المركبات إنها كانت مريحة وسريعة.
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St John Ambulance
سير وينستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا الراحل، يبدي تأييده لمنظمة الحرب المشتركة، التي تشكلت من هيئة القديس جون للإسعاف والصليب الأحمر البريطاني. وخلال الحرب العالمية الثانية، كانت مسألة جمع التبرعات وظيفة حيوية للمنظمة الخيرية، إذ كانت هناك حاجة ماسة للمال من أجل توفير الإمدادات والمعدات والتدريب، وتقفي أثر الجرحى والمفقودين.
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St John Ambulance
هذا المشهد من حصة تدريبية للإسعافات الأولية، التي تحاكي مواقف في الحياة الحقيقية، مثل نزيف الدم الحاد أو السكتة القلبية، وذلك كطريقة لاختبار ردود فعل المشاركين إذا ما وضعوا في موقف طارئ.
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St John Ambulance
تجرى التدريبات أيضا للمتطوعين الشباب، الذين عليهم مواساة الأشخاص الذين يلعبون دور "الضحايا".
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St John Ambulance
متطوعون من أفرع هيئة القديس جون في ساوث ويست يوركشاير وكندا، يحاكون كيفية إنقاذ شخص يعاني من الاختناق.
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St John Ambulance
في الرابع من مارس/آذار عام 1972، استهدف هجوم مطعم وحانة أبيركورن في بلفاست، وقُتل في الانفجار شخصان وأصيب نحو 130 آخرين. وفي الصورة، متطوعون من هيئة القديس جون للإسعاف يسعفون أحد المصابين.
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