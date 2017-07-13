مسلحون ملثمون يقتلون 11 طفلا في حفل عيد ميلاد بالمكسيك

مصدر الصورة Reuters Image caption الشرطة أعلنت مقتل جميع الأطفال في خيمة احتفال بعيد ميلاد

لقي 11 طفلا مصرعهم في هجوم مسلح على حفل عيد ميلاد لأطفال في مدينة تيسايوكا بوسط ولاية هيدالجو في المكسيك.

وأعلنت الشرطة العثور على ثلاثة أطفال أحياء في موقع الحادث، لكن 11 طفلا شاركوا في الحفل لقوا حتفهم جميعا على يد مسلحين ملثمين.

وذكرت أن الحادث وقع في خيمة احتفال أقامتها عائلة خارج منزلها في منطقة سكنية بالمدينة.

وتشهد المكسيك مؤخرا تصاعدا في معدلات العنف بسبب الصراع الدائر بين عصابات تجارة المخدرات.

وكان شهر مايو/ أيار الماضي دمويا بصورة كبيرة بعد مقتل 2186 شخصا، بمعدل 70 قتيلا في اليوم الواحد.

ويلفت الانتباه وجود ظاهرة جديدة تتمثل في وجود قتلة مأجورين يقتلون عائلات بكاملها حتى الأطفال.