حكم بسجن قاتل القطط في كاليفورنيا 16 عاما

مصدر الصورة Katina Andreou Image caption منع فارمر من تربية حيوانات أليفة أو رعايتها لمدة 10 سنوات

حكمت محكمة أمريكية بالسجن لمدة 16 سنة على رجل قتل 18 قطة في مدينة سان خوزيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتلى القاضي أسماء القطط التي عذبها وقتلها المتهم روبرت فارمر البالغ من العمر 26 عاما.

وقال خبراء إنهم وجدوا على إحدى القطط علامات انتهاك جنسي.

وقد ارتكب فارمر الجرائم في سان خوزيه عام 2015.

وكان قد عثر على فارمر نائما في سيارته وجثة إحدى القطط فوق لوحة القيادة في السيارة وأربع جثث مقطعة في أنحاء أخرى في السيارة.

وكانت القطط قد اختفت، ثم عثر على بعضها في صناديق القمامة.

وأورد موقع ميركوري الإخباري أن إحدى الكاميرات الأمنية رصدت شابا يأخذ قطة عمرها 17 عاما.

وحضرة صاحبة القطط وتدعى ميريام بتروفا جلسة المحكمة الجمعة، وقالت لبي بي سي "بإمكاننا الآن أن نودع كل قطة وقعت ضحية لهذه الجرائم".

واعترف فارمر بارتكابه واحد وعشرين مخالفة تشمل قتل 18 قطة وجرح ثلاث قطط أخريات.

وتلى محاميه رسالة في المحكمة قال فيها "أحس وكأن شخصا آخر ارتكب هذه الجرائم، لكني أعرف أني كنت من اقترفها. من الصعب جدا أن استوعب أنني فعلت ذلك".

ورفض النائب العام الرسالة، وقال إنها مجرد وسيلة لاستدرار العطف.

وتضمن الحكم أيضا منع فارمر من تربية حيوانات أليفة أو رعايتها لمدة 10 سنوات.