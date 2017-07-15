مادونا والباستيل وياسوكوني في أسبوع
ما بين مصارعة الثيران، والقفز في حلقات النار، واحتفالات يوم الباستيل، نستعرض مجموعة من الصور التي أثارت اهتمامنا من مختلف أنحاء العالم الأسبوع الماضي.
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KIM KYUNG-HOON/ REUTERS
امرأتان، بزي الكيمونو التقليدي الصيفي المعروف باسم يوكاتا، تلتقطان صورة لنفسيهما في ضريح ياسوكوني بالعاصمة طوكيو . أُقيم الضريح لتخليد ذكرى 2.4 مليون شخص قتلوا في حروب.
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SUSANA VERA/ REUTERS
ثور يقفز فوق مجموعة من الجمهور في طريقه إلى الحلبة في مهرجان سان فيرمين لمصارعة الثيران في بامبلونا، شمالي إسبانيا.
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FABRIZIO BENSCH/ REUTERS
طالب سياسيون ألمان بإنشاء قاعدة بيانات لتتبع ومراقبة التنظيمات اليسارية المسلحة في أوروبا، وذلك بعد اشتباكات أُصيب فيها نحو 500 شرطي أثناء مظاهرات بالتزامن مع قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة هامبورغ.
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AMOS GUMULIRA / AFP
الفنانة الأمريكية مادونا اصطحبت أطفالها الأربعة، الذين تبنتهم من مالاوي، أثناء المشاركة في افتتاح جناح للأطفال في مستشفى أقامته مؤسستها الخيرية في بلدهم الأم.
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JOSH EDELSON/ AFP
ثلاثة من رجال الإطفاء يحاولون إنقاذ العلم الأمريكي من منزل في مدينة أوروفيل بولاية كاليفورنيا، حيث مازالت السلطات عاجزة عن احتواء حرائق الغابات التي أجبرت الآلاف على النزوح عن مساكنهم. وساعدت درجات الحرارة المرتفعة والأرض القاحلة في تعقيد مهمة رجال الإطفاء.
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DARREN STAPLES / REUTERS
الأمير وليام يلتقي مجموعة من الطيارين القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية، أثناء الاحتفال بمرور 60 عاما على النسخة الأولى من استعراض "رحلة معركة بريطانيا" الجوي. وتقام هذه الرحلة سنويا منذ عام 1957 لتكريم هؤلاء الذين شاركوا في "معركة بريطانيا" والكثير من الأحداث على مر السنين.
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CHANDAN KHANNA / AFP
عامل أثناء فترة الاستراحة بشاحنته في العاصمة نيو دلهي.
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BOBBY YIP/ REUTERS
جنود من الجيش الصيني أثناء استعراض عسكري في قاعدة بحرية في هونغ كونغ.
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PHILIPPE WOJAZER / REUTERS
في العاصمة الفرنسية باريس، حلقت طائرات فريق الاستعراض التابع للقوات الجوية الأمريكية فوق قوس النصر أثناء المشاركة في فعاليات الاحتفال بيوم الباستيل (رمز الثورة الفرنسية). وتزامن هذا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرنسا.
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