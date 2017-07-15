مادونا والباستيل وياسوكوني في أسبوع

الأمير وليام يلتقي مجموعة من الطيارين القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية، أثناء الاحتفال بمرور 60 عاما على النسخة الأولى من استعراض "رحلة معركة بريطانيا" الجوي. وتقام هذه الرحلة سنويا منذ عام 1957 لتكريم هؤلاء الذين شاركوا في "معركة بريطانيا" والكثير من الأحداث على مر السنين.