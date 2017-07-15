مادونا والباستيل وياسوكوني في أسبوع

  • 15 يوليو/ تموز 2017

ما بين مصارعة الثيران، والقفز في حلقات النار، واحتفالات يوم الباستيل، نستعرض مجموعة من الصور التي أثارت اهتمامنا من مختلف أنحاء العالم الأسبوع الماضي.

  • اليابان KIM KYUNG-HOON/ REUTERS

    امرأتان، بزي الكيمونو التقليدي الصيفي المعروف باسم يوكاتا، تلتقطان صورة لنفسيهما في ضريح ياسوكوني بالعاصمة طوكيو . أُقيم الضريح لتخليد ذكرى 2.4 مليون شخص قتلوا في حروب.

  • إسبانيا SUSANA VERA/ REUTERS

    ثور يقفز فوق مجموعة من الجمهور في طريقه إلى الحلبة في مهرجان سان فيرمين لمصارعة الثيران في بامبلونا، شمالي إسبانيا.

  • ألمانيا FABRIZIO BENSCH/ REUTERS

    طالب سياسيون ألمان بإنشاء قاعدة بيانات لتتبع ومراقبة التنظيمات اليسارية المسلحة في أوروبا، وذلك بعد اشتباكات أُصيب فيها نحو 500 شرطي أثناء مظاهرات بالتزامن مع قمة مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة هامبورغ.

  • مادونا AMOS GUMULIRA / AFP

    الفنانة الأمريكية مادونا اصطحبت أطفالها الأربعة، الذين تبنتهم من مالاوي، أثناء المشاركة في افتتاح جناح للأطفال في مستشفى أقامته مؤسستها الخيرية في بلدهم الأم.

  • كاليفورنيا JOSH EDELSON/ AFP

    ثلاثة من رجال الإطفاء يحاولون إنقاذ العلم الأمريكي من منزل في مدينة أوروفيل بولاية كاليفورنيا، حيث مازالت السلطات عاجزة عن احتواء حرائق الغابات التي أجبرت الآلاف على النزوح عن مساكنهم. وساعدت درجات الحرارة المرتفعة والأرض القاحلة في تعقيد مهمة رجال الإطفاء.

  • وليام DARREN STAPLES / REUTERS

    الأمير وليام يلتقي مجموعة من الطيارين القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية، أثناء الاحتفال بمرور 60 عاما على النسخة الأولى من استعراض "رحلة معركة بريطانيا" الجوي. وتقام هذه الرحلة سنويا منذ عام 1957 لتكريم هؤلاء الذين شاركوا في "معركة بريطانيا" والكثير من الأحداث على مر السنين.

  • الهند CHANDAN KHANNA / AFP

    عامل أثناء فترة الاستراحة بشاحنته في العاصمة نيو دلهي.

  • الصين BOBBY YIP/ REUTERS

    جنود من الجيش الصيني أثناء استعراض عسكري في قاعدة بحرية في هونغ كونغ.

  • فرنسا PHILIPPE WOJAZER / REUTERS

    في العاصمة الفرنسية باريس، حلقت طائرات فريق الاستعراض التابع للقوات الجوية الأمريكية فوق قوس النصر أثناء المشاركة في فعاليات الاحتفال بيوم الباستيل (رمز الثورة الفرنسية). وتزامن هذا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرنسا.

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