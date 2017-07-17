تيريزا ماي تحذر وزراءها من تسريب ما يدور في اجتماعات الحكومة

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قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إن رئيسة الوزراء ستطالب أعضاء حكومتها في الاجتماع المقبل بضرورة توخي الحذر من تسريب أي معلومات حول القرارات التي تناقشها الحكومة.

وقال المتحدث إنه سيتم "تذكير "الوزراء بمسؤولياتهم عندما تجتمع الحكومة يوم الثلاثاء".

ويأتي ذلك بعد نشر تسريبات خلال اليومين الماضيين عن عدة قرارات تناقشها الحكومة.

من جانبه قال فيليب هاموند وزير الخزانة إن زملاءه المعارضين لخططه بخصوص الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يسربون خططه التي تناقش في اجتماعات الحكومة.

ونشرت الصحف البريطانية تعليقات لهاموند أدلى بها في اجتماعات للحكومة بخصوص أجور العاملين في القطاع العام.

"هاموند ينتقم"

Image caption فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني

تقول لورا كوينزبيرغ محررة الشؤون السياسية في بي بي سي إن هناك عدة عوامل تساهم في الموقف الحالي حيث قام بعض الوزراء بتسريب معلومات مفادها أن هاموند يحاول تعطيل عملية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وعرقلة رئيسة الوزراء تيريزا ماي خاصة بعد تراجع نتائج حزب المحافظين في الانتخابات الأخيرة.

وتقول كوينزبيرغ "تحول الأمر بعد تقليص سلطات رئيس الوزراء بهذا الشكل إلى نوع من الفوضى تماما كفصل دراسي دون مدرس بدأ تلاميذه في افتعال فوضى عارمة ويتعاركون سويا بسبب رغبة بعضهم في الاستحواذ على الأشياء".

أما المتحدث باسم رئيس الوزراء فرفض التعليق على مضمون التسريبات لكنه قال "بالطبع لابد أن تناقش الحكومة سياساتها بسرية وستقوم رئيسة الوزراء بتذكير اعضاء الحكومة بهذا خلال الاجتماع المقبل".

من جانبه حاول وزير النقل البريطاني كريس غرايلينغ التقليل من الدعاوى بوجود انقسام داخل الحكومة حول ملف الانفصال عن الاتحاد الاوروبي وانتقد كل من يسرب معلومات عن المناقشات داخل اجتماعات الحكومة.

كما رفض هاموند التعليق على التسريبات التي تضمنت قوله في اجتماع للحكومة إن "العاملين في القطاع العام يتلقون رواتب أعلى من المفترض أن يتلقوها" وطالب زملائه في الحكومة بالتركيز على مسؤلياتهم.