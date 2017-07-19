أسد يفترس طفلة عمرها 10 أعوام في زيمبابوي
قتلت طفلة عمرها 10 أعوام بين أنياب أسد افترسها وهي تقضي حاجتها ليلا خلف كوخ في منطقة ريفية في زيمباوي، حسب صحيفة كرونكل الحكومية.
وقال المسؤول في الشرطة، كوداكواش ديواثي، إن عمة الطفلة، المسماة ميتشل موتشيني، شاهدت الأسد وهو يسحبها إلى الأحراش.
وأضاف أن جثة الطفلة عثر عليها لاحقا على بعد 300 متر.
ووقع الحادث السبت ليلا في منطقة تشيريدزي.
وكثيرا ما تقع حوادث مع الحيوانات المفترسة في المنطقة الجنوبية الشرقية من زيمبابوي.
فقد اشتكى الشهر الماضي سكان قرية بمنطقة موينيزي إلى المسؤولين عن الحظيرة الوطنية من أسود هائمة هاجمت ماشيتهم وقتلتها.
ولم يصدر أي تعليق من الهيئة المشرفة عن الحياة البرية في زيمباوي بشأن الحادث الأخير.