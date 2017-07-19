كينيا: الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص اعتدوا على سيدة وجردوها من ملابسها

مصدر الصورة AFP Image caption أثار الاعتداء احتجاجات في نيروبي في 2014 طالبت باحترام حقوق المرأة

حكمت محكمة في العاصمة الكينية نيروبي بإعدام ثلاثة مواطنين كينيين جردوا سيدة من ملابسها واعتدوا عليها في حافلة.

وفرضت المحكمة حكم الإعدام بعد إدانة الثلاثة بالسرقة بعد اللجوء إلى العنف.

وأبطلت عقوبة الإعدام حكما بالسجن 25 عاما لتجريد السيدة من ملابسها.

وكان الحادث قد أثار الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ثلاث سنوات مما أدى إلى إذكاء موجة غضب في شتى أرجاء البلاد.

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وكانت مئات السيدات، يرتدي بعضهن ملابس ضيقة، قد نظمن مسيرة بعد إطلاق هاشتاغ يحمل عبارة "ملابسي هي اختاري".

وذكرت صحيفة "ديلي نيشن" الخاصة أن فرانسيس اندايي، كبير القضاة، قال إن المدانين شاركوا في "اعتداء سافر يبدوا أنهم استمتعوا به وهم يجردون السيدة من ملابسها".

يأتي الحادث في إطار موجة من الاعتداءات الجنسية انتشرت في نيروبي عام 2014.

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