إصابة السيناتور الأمريكي جون ماكين بسرطان الدماغ

مصدر الصورة AFP Image caption الأطباء اكتشفوا السرطان في دماغ ماكين أثناء إجراء جراحة لإزالة جلطة دموية

أكد مكتب السيناتور الجمهوري المخضرم جون ماكين، إصابته بورم سرطاني في الدماغ، وقال إنه يستعرض حاليا خيارات العلاج المتاحة أمامه.

وأشار الأطباء إلى أن الخيارات قد تشمل العلاج الكيمياوي والإشعاعي، ويأتي هذا فيما يخضع السياسي الكبير البالغ 80 عاما للتعافي في منزله وهو في "حالة جيدة".

وتم اكتشاف الورم خلال عملية جراحية لإزالة جلطة دموية من فوق عينه اليسرى في مستشفى مايو كلينيك بولاية أريزونا، الأسبوع الماضي.

ويحظى ماكين بشهرة كبيرة ويعد من أبطال حرب فيتنام التي شارك فيها وتعرض للأسر وظل سجينا طوال خمس سنوات.

وتم انتخابه ست مرات لعضوية مجلس الشيوخ.

وأصدرت مستشفى مايو كلينيك بيانا أكدت فيه أن تحليل النسيج المستخرج من دماغ ماكين كشف أن ورم المخ الأساسي المعروف باسم ورم أرومي الدبقى (غليوبلاستوما) كان مرتبطا مع الجلطة.

وأضاف البيان "إن أطباء السيناتور يقولون إنه يتعافى من جراحته (بطريقة مذهلة) وحالته الصحية العامة ممتازة ".

وعن العلاج المتوقع ذكر البيان أن "خيارات العلاج قد تشمل مزيجا من العلاج الكيميائي والإشعاعي".

مصدر الصورة Getty Images Image caption ماكين بطل حرب وسياسي مخضرم ورئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ ومرشح سابق للرئاسة

ويعد ورم أرومي غليوبلاستوما من أكثر الأورام الدماغية شراسة وأكثرها انتشارا، ويؤثر على الرجال أكثر من النساء.

وقال مكتب ماكين، الذي يترأس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، إنه في "حالة جيدة بينما يواصل التعافي فى المنزل مع عائلته".

وقالت ابنته ميغان، 32 عاما، إن "العائلة أصيبت بالصدمة بعد الأخبار".

وقالت على تويتر "لن يفاجئك أن تعلم أنه في ظل كل هذه الظروف، كان والدي الأكثر ثقة وهدوء بيننا".

وأضافت "لذلك فهو يواجه هذا التحدي مثلما اعتاد، السرطان قد يصيبه بطرق عديدة، لكنه لن يجبره على أن يستسلم، لا شيء يمكنه أن يفعل به هذا".

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إن ماكين كان "دائما مقاتلا"، متمنياً له الشفاء القريب.

وفى الوقت نفسه، قال زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن ماكين كان "بطلا لبلادنا".

وقال على تويتر "لم يتخل أبدا عن معركة، وأنا أعلم أنه سيواجه هذا التحدي بنفس الشجاعة الاستثنائية التي ميزت حياته".

الرئيس السابق باراك أوباما غرد على تويتر: "جون ماكين هو بطل أمريكي وأحد أشجع المقاتلين الذين عرفتهم، السرطان لا يعرف من يواجهه، تغلب عليه جون".