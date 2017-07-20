مصدر الصورة Getty Images Image caption يعكس القرار رغبة ترامب بالتعاون مع روسيا

أفاد مسؤولون أمريكيون بأن الولايات المتحدة ستوقف البرنامج السري لتدريب المعارضة السورية.

وقال أحد المسؤولين إن القرار اتخذ بهدف تحسين العلاقات مع روسيا.

وكانت روسيا، التي تدعم نظام الرئيس بشار الأسد، قد طلبت مرارا وقف البرنامج.

ولم يعلن عن القرار رسميا، لكن صحيفة الواشنطن بوست نشرت تقريرا عنه.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين قولهم إن وقف البرنامج يشير إلى رغبة الرئيس دونالد ترامب بإيجاد وسائل للتعاون مع روسيا التي كانت تعتبر برنامج دعم المعارضة السورية اعتداء على مصالحها.

كذلك يشير وقف البرنامج إلى تراجع رغبة الولايات المتحدة بإبعاد الأسد عن السلطة.

ويعتبر هذا نقلة نوعية في موقف الولايات المتحدة، فقبل ثلاثة اشهر فقط أطلقت صواريخ أمريكية على أهداف داخل سوريا رد اعلى اتهام الحكومة باستخدام أسلحة كيماوية.

وصرحت المبعوثة الأمريكية إلى الأمم المتحدة نيكي هيلي في ذلك الوقت بأن بلادها لا تتصور امكانية احلال السلام في المنطقة في حال استمرار بشار الأسد في رئاسة سوريا، حسب الصحيفة.

ورفض المتحدثون باسم وكالة المخابرات الأمريكية (السي آي إيه) التعليق على الخبر.