هندي يعزف الغيتار أثناء خضوعه لجراحة في المخ

مصدر الصورة PTI Image caption براساد قال إنه يشعر بأنه كان طبيعيا ويقظا أثناء الجراحة

أقدم موسيقي هندي على عزف الغيتار، أثناء خضوعه لعملية جراحية في المخ، لمساعدة الأطباء في علاج تشنجات لا إرادية للعضلات في أصابعه.

وطلب الأطباء من العازف الهندي، ويُدعى أفيشك براساد، أن يعزف على الغيتار في كل مرة "يفصلون" فيها واحدة من الدوائر الكهربية في الدماغ، لعلاجه من مرض يُعرف باسم "خلل التوتر العضلي" (دستونيا).

ويؤدي هذا المرض إلى حدوث تشنجات مؤلمة، وتقلصات أو التواءات متكررة، أو تكرار حركات لا إرادية بشكل غير طبيعي، أو اتخاذ الجسم أو عضو منه أوضاعا شاذة.

وقال براساد لبي بي سي إنه استطاع العزف بسهولة بعد إجراء الجراحة.

وأزال الأطباء الغرز من على رأس براساد يوم الخميس، بعد أسبوع من العملية التي أجراها في مدينة بنغلور جنوبي الهند.

وقال براساد بعد إزالة الغرز إنه "مع عملية الحرق السادسة (لفصل دوائر الدماغ المسؤولة عن التشنجات)، فُتحت أصابعي (بعدما كانت منقبضة). كنت في حالة طبيعية وأنا على طاولة العمليات نفسها."

وكان مرض خلل العضلات يعوق براساد من تحريك الأصبع الأوسط، وأصبع البنصر، والأصبع الأصغر في يده اليسرى حينما كان يعزف الغيتار.

وأضاف: "كنت أعتقد أن صعوبة الحركة (للأصابع) بسبب الإفراط في ممارسة العزف. أخذت قسطا من الراحة وحاولت مرة أخرى، وأدركت أن الصعوبة (في تحريك الأصابع) لم تتوقف. أبلغني بعض الأطباء أن هناك إجهاد للعضلات، وتناولت مسكنات للآلام، وفيتامينات عديدة، ومضادات حيوية، وعلاج طبيعي وغيرها."

وأشار إلى أن التشنجات في أصابعه كانت تحدث فقط حينما يعزف الغيتار.

لكن طبيب أعصاب نجح في تشخيص حالته بشكل صحيح قبل تسعة أشهر، وهي إصابته بخلل التوتر العضلي.

وقال: "نصحني الأطباء بضرورة إجراء جراحة للمخ، لكنني كنت خائفا. لكن الطبيب الذي يعالجني، شاران سرينيفاسان، طمأنني ومنحني الثقة لإجرائها."

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مصدر الصورة IMRAN QURESHI Image caption براساد أكد أنه استطاع العزف على الغيتار بعد إجراء الجراحة

"مثل مولد الكهرباء"

وقال العازف الهندي إنه يتذكر بوضوح كل تفاصيل العملية.

وأوضح أن الأطباء ثبتوا إطارا بأربعة مسامير في رأسه لفتح جمجمته قبل إجراء أشعة بالرنين المغناطيسي.

وقال: "ساعدت الأشعة في تحديد العمق (المطلوب) لإدخال الأقطاب الكهربية من أجل إصلاح الدوائر الكهربية داخل الدماغ."

وأضاف بأنه شعر "وكأن هناك مولدا (كهربيا) في رأسه خلال العملية"، لكنه لم "يشعر بألم".

وأوضح الدكتور سرينيفاسان أن "المريض لم يشعر بالألم لأن العملية أجريت تحت تأثير التخدير الموضعي."

وأضاف بأنه فتح ثقبا بحجم 14 ملليمترا وأدخل قطبا كهربيا محددا في الجمجمة، وكانت "المناطق المستهدفة على عمق 8 إلى 9 سنتيمترات داخل الدماغ."

وأشار إلى أن المريض "كان يقظا تماما خلال العملية بالكامل، وكانت النتيجة واضحة على طاولة الجراحة لأن أصابعه بدأت تتحرك بشكل طبيعي على الغيتار."

وقال براساد إنه يشعر بأن "يده اليسري وقدمه اليسرى ضعيفتان بعض الشيء الآن."

لكنه أضاف بأنه "سيتعافى في غضون شهر، ويبدأ بعدها ممارسة العزف بشكل كامل".

واعتبر الدكتور سرينيفاسان أن إجراء "جراحة حية لدوائر الدماغ" في الهند تمثل حدثا مهما.

وقال: "الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب العصبي، يشعرون غالبا بالاكتئاب ويعيشون في عزلة. وهذا النوع من المرضى هو الذي نحتاج إلى الوصول إليه" وعلاجه من هذا المرض.