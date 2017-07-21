استقالة المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر من منصبه

مصدر الصورة AFP Image caption الإفادات الصحفية لسبايسر كانت تحظى باهتمام إعلامي بالغ، لكنه غاب عن الكاميرا في الأسابيع الأخيرة

استقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر من منصبه احتجاجا على تعديل في فريق الاتصالات الحكومي، حسبما أفادت تقارير.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن سبايسر استقال بسبب استياءه من تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدير جديد للاتصالات.

وكان ترامب عين انتوني سكاراموتشي، رجل الأعمال والمستثمر في سوق وول ستريت، في منصب مدير الاتصالات الحكومية الذي كان يشغله سبايسر جزئيا.

وكان هناك دائما اهتمام إعلامي بالإفادات الصحفية لسبايسر، لكنه غاب عن الكاميرا في الأسابيع الأخيرة.

مصدر الصورة AFP Image caption أنتوني سكاراموتشي هو حليف قوي للرئيس دونالد ترامب

ويتزامن هذا التعديل وسط تحقيقات تطال البيت الأبيض في الاتهامات المتعلقة بتدخل روسيا في الانتخايات الرئاسية التي أجريت العام الماضي، وإذا كان فريق حملة ترامب قد تواطأ مع موسكو.

وذكرت نيويورك تايمز أن سبايسر عارض "بشدة" تعيين سكاراموتشي، ويعتقد أن ذلك "خطأ كبير" من جانب الإدارة الأمريكية.