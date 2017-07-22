وزير خارجية ألمانيا للجالية التركية: أنتم تنتمون إلى هنا

مصدر الصورة EPA Image caption طمأن غابريل الجالية التركية في ألمانيا أنه سيواصل العمل لعلاقات جيدة مع أنقرة

كتب وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل رسالة لثلاثة ملايين شخص في ألمانيا من اصول تركية يقول لهم إنهم "ينتمون إلى هنا".

وجاءت الرسالة التي نشرت في صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار على خلفية علاقات متدهورة بين برلين وأنقرة.

وقال غابريل في رسالته "علينا حماية مواطنينا. مهما كانت صعوبة العلاقات بين ألمانيا وتركيا، هناك أمر واحد واحد واضح: أنتم يا من تأتون من أصول تركية في ألمانيا تنتمون هنا، سواء كانت جوازات سفركم ألمانية أم لا".

وطمأن غابريل الجالية التركية في ألمانيا أنه سيواصل العمل لعلاقات جيدة مع أنقرة، ولكنه قال إن اعتقال عدد من المواطنين الألمان لن يمر دون رد.

وجاءت رسالة غابريل بعد أن قارن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله قيام انقرة باعتقال ستة من نشطاء حقوق الإنسان، من بينهم ألماني، بالاجراءات الاستبدادية التي كان يقوم بها النظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية.

ويوم الخميس، قالت ألمانيا لمواطنيها أن يتوخوا الحذر لتركيا وألمح إلى انها قد تأخذ اجراءات اقتصادية ضدها.

ويوجد قلق متزايد من المسؤولين الألمان على ما يقولون إنه نشاط سري موسع لأجهزة الأمن الألمانية بين الجاليات التركية الكبيرة في الخارج.

والعلاقات بين ألمانيا وتركيا متوترة بالفعل قبل اعتقال النشطاء إثر الخلاف اثناء استفتاء في إبريل/نيسان الماضي بشأن زيادة صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وانسحاب القوات الألمانية من قاعدة جوية ألمانية يبدأ الشهر الجاري.

وجاءت اعتقال النشطاء ضمن حملة موسعة في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.