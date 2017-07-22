الأسبوع في صور: من 15 إلى 21 يوليو/ تموز 2017
اختيارات بي بي سي لمجموعة من أفضل الصور الإخبارية، التي التقطت حول العالم خلال الأسبوع الماضي.
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Cathal McNaughton/REUTERS
امرأة تعمل باليومية وهي تحمل رضيعها، بجوار أحد مواقع البناء في دلهي بالهند.
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Steve Parsons/PA
ومضات برق بالقرب من برج سبيناكر في بورتسموث، حيث ضربت عواصف رعدية انجلترا وويلز، صاحبتها أمطار غزيرة وبَرَد مساء الثلاثاء.
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Reuters
نساء يشاركن في دورة تدريبية مجانية لرعاية الأطفال، نظمها اتحاد محلي للعمال، في هايكو بإقليم هاينان في الصين.
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Henry Browne/REUTERS
البريطانية حنا كوكروفت تفوز بالمدالية الذهبية، للمرة الثالثة في بطولة العالم لألعاب القوي للمعاقين، في لندن. وفازت كوكروفت، البالغة من العمر 24 عاما، بسباق T34 لمسافة 400 متر، مضيفة إلى لقبيها، اللذين حققتهما في مسافة 100 متر و800 متر.
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Joop Van Der Linde/Panthera/Reuters
فهد صغير يرضع من ثدي لبؤة في محمية نغورونغورو، المصنفة ضمن لائحة التراث العالمي، في دولة تنزانيا.
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Thomas Kienzle/REUTERS
دوق ودوقة كامبرج يجربون صنع الكعك خلال زيارتهم إلى هايدلبرغ في ألمانيا. وكان الزوجان الملكيان وطفلاهما في جولة لخمسة أيام، في كل من بولندا وألمانيا، بناء على طلب وزارة الخارجية والكومنولث.
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VALENTINO DARIEL SOUSA/AFP
مؤيدو حزب فريتيلين Fretilin (الجبهة الثورية لاستقلال تيمور الشرقية) في مسيرة انتخابية، بمدينة ديلي في تيمور الشرقية.
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LOUISA GOULIAMAKI/afp
تصدعات أرضية شوهدت في الميناء الرئيسي بجزيرة كوس اليونانية، عقب زلزال بقوة 6.7 درجة بمقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومرات، ووقع على بعد 12 كيلومترا شمال شرقي الجزيرة، بالقرب من السواحل التركية مساء الثلاثاء. وأسفر الزلزال عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 115 آخرين.
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