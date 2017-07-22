الأسبوع في صور: من 15 إلى 21 يوليو/ تموز 2017

  • 22 يوليو/ تموز 2017

اختيارات بي بي سي لمجموعة من أفضل الصور الإخبارية، التي التقطت حول العالم خلال الأسبوع الماضي.

  • امرأة تعمل باليومية تحمل رضيعها، بجوار أحد مواقع البناء في دلهي بالهند. Cathal McNaughton/REUTERS

    امرأة تعمل باليومية وهي تحمل رضيعها، بجوار أحد مواقع البناء في دلهي بالهند.

  • ومضات برق بالقرب من برج سبيناكر في بورتسموث Steve Parsons/PA

    ومضات برق بالقرب من برج سبيناكر في بورتسموث، حيث ضربت عواصف رعدية انجلترا وويلز، صاحبتها أمطار غزيرة وبَرَد مساء الثلاثاء.

  • نساء يشاركن في دورة تدريبية مجانية لرعاية الأطفال في الصين Reuters

    نساء يشاركن في دورة تدريبية مجانية لرعاية الأطفال، نظمها اتحاد محلي للعمال، في هايكو بإقليم هاينان في الصين.

  • البريطانية هانا كوكروفت Henry Browne/REUTERS

    البريطانية حنا كوكروفت تفوز بالمدالية الذهبية، للمرة الثالثة في بطولة العالم لألعاب القوي للمعاقين، في لندن. وفازت كوكروفت، البالغة من العمر 24 عاما، بسباق T34 لمسافة 400 متر، مضيفة إلى لقبيها، اللذين حققتهما في مسافة 100 متر و800 متر.

  • صغير الفهد يرضع من ثدي لبؤة في محمية نغورونغورو Joop Van Der Linde/Panthera/Reuters

    فهد صغير يرضع من ثدي لبؤة في محمية نغورونغورو، المصنفة ضمن لائحة التراث العالمي، في دولة تنزانيا.

  • دوق ودوقة كامبرج Thomas Kienzle/REUTERS

    دوق ودوقة كامبرج يجربون صنع الكعك خلال زيارتهم إلى هايدلبرغ في ألمانيا. وكان الزوجان الملكيان وطفلاهما في جولة لخمسة أيام، في كل من بولندا وألمانيا، بناء على طلب وزارة الخارجية والكومنولث.

  • مؤيدو حزب فريتيلين في مسيرة انتخابية، بمدينة ديلي في تيمور الشرقية VALENTINO DARIEL SOUSA/AFP

    مؤيدو حزب فريتيلين Fretilin (الجبهة الثورية لاستقلال تيمور الشرقية) في مسيرة انتخابية، بمدينة ديلي في تيمور الشرقية.

  • تصدعات أرضية في الميناء الرئيسي بجزيرة خوس اليونانية LOUISA GOULIAMAKI/afp

    تصدعات أرضية شوهدت في الميناء الرئيسي بجزيرة كوس اليونانية، عقب زلزال بقوة 6.7 درجة بمقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومرات، ووقع على بعد 12 كيلومترا شمال شرقي الجزيرة، بالقرب من السواحل التركية مساء الثلاثاء. وأسفر الزلزال عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 115 آخرين.

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