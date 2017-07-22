الأسبوع في صور: من 15 إلى 21 يوليو/ تموز 2017

البريطانية حنا كوكروفت تفوز بالمدالية الذهبية، للمرة الثالثة في بطولة العالم لألعاب القوي للمعاقين، في لندن. وفازت كوكروفت، البالغة من العمر 24 عاما، بسباق T34 لمسافة 400 متر، مضيفة إلى لقبيها، اللذين حققتهما في مسافة 100 متر و800 متر.