عصابة تسرق ملايين اللترات من النفط باستخدام شاحنات مياه

مصدر الصورة AFP/ getty Image caption الشرطة تعتقد ان النفط بيع عبر البلاد كوقود ديزل ومنتجات لتمهيد الطرق

اعتقلت السلطات الهندية مجموعة من الأشخاص فيما وصفته بشبكة إجرامية لسرقة النفط من أكبر حقل للخام في البلاد والواقع على سواحل إقليم راجاستان.

وقالت الشرطة إن المتهمين كانت لديهم شاحنات ضخمة مصممة لحمل حاويات المياه واستخدموها لسرقة النفط..

وأكدت الشرطة أن التحقيقات تركز على حقل تابع لشركة كايرن للنفط في منطقة بارنر في ولاية راجاستان واعتقلت 25 شخصا على خلفيتها حتى الآن.

وحسب المعلومات التي توفرت للشرطة فقد تمكن أعضاء الشبكة من سرقة 50 مليون لتر من النفط على مدار ست سنوات وباعوها لمصنعين محليين في الولاية.

وتبلغ قيمة النفط المسروق نحو 7 ملايين دولار.

وأكد مدير شرطة الولاية لوكالة الأنباء الفرنسية أن التحقيقات تشير إلى إمكانية اعتقال عشرات من المتهمين خلال الأيام المقبلة.

وقال الضابط غانغان ديب سينغلا "لقد شعرت إدارة شركة النفط بوجود شيء مريب وأبلغتنا وبعد التحقيق اتضح أن مايجري عملية سرقة منظمة".

ونشرت صحيفة هندوستان تايمز أن اللصوص كانوا يستخدموت حاويات نقل الماء الفاسد الناتج عن استخراج النفط من الحقل لسرقة الخام.

وأوضحت الصحيقة ان أفراد العصابة كانوا يستخدمون الحاويات والتي تكون عادة مقسمة إلى 5 أجزاء منفصلة داخل كل حاوية وكانوا يملأون جزئين بالنفط وملء الأجزاء الثلاث الأخرى بالماء.

مصدر الصورة AFP

وأشارت الصحيفة إلى أن العصابة استخدمت 39 حاوية لسرقة النفط وعثرت الشرطة على 33 منها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الشرطة تأكيدات بأن المصنعين المحليين باعوا النفط عبر أنحاء البلاد بعد تكريره كوقود ديزل ومنتجات لتمهيد الطرق.

وتحقق الشرطة في إمكانية وجود متعاونين مع العصابة من داخل شركة النفط.

وكانت شركة كايرن الهندية للنفط قد اندمجت قبل 3 أشهر من شركة فيدانتا ريسورسيز البريطانية للتنقيب عن الخام.