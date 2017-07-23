أجمل صور أفريقيا: من ميلاد مانديلا إلى احتفالات وجنازات وبطولات ولبؤة ترضع نمرا

وفي مصر وقفت سيدة وابنتها في نوافذ منزلهم في جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، أثناء جنازة أحد سكان المنطقة ويدعى سيد الطفشان، والذي توفى أثناء صدامات مع الشرطة التي كانت تحاول إخلاء وهدم منازل مقامة بصورة غير شرعية على الجزيرة.