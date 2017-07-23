أجمل صور أفريقيا: من ميلاد مانديلا إلى احتفالات وجنازات وبطولات ولبؤة ترضع نمرا
شهدت قارة أفريقيا العديد من الفاعليات والأحداث التي استحقت التوثيق في صور، خلال الأسبوع الماضي، منها ذكرى ميلاد نيلسون مانديلا 99، وجنازة وزير كيني ومطعم الديكتاتور في تونس ولبؤة ترضع نمرا صغيرا.
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Reuters
أطفال يمارسون لعبة قفز الحبل في مدينة كاب تاون بجنوب أفريقيا، فيما تجمع مواطنون لإحياء الذكرى 99 لميلاد نيلسون مانديلا، الزعيم والمناضل التاريخي ضد الفصل العنصري في البلاد .
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Reuters
يوجه هذا الطفل من جنوب أفريقيا رسالة سياسية بصورة حذاء، مطالبا الجميع بالمضي قدما على خطى نيلسون مانديلا، الذي كرس معظم حياته لمناهضة التمييز العنصري ضد أبناء شعبه من السود، وكان يدعو إلى الوحدة.
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AFP
وفي ساحل العاج (كوت ديفوار) شارك أطفال في احتفالية بمطار مدينة أبيدجان باستلام شركة الطيران الوطنية طائرة جديدة من طراز أيرباص A320، لتعزيز أسطولها الجوي إلى 10 طائرات.
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EPA
أما مغنية أفريقيا الأولى، أنجيليك كيدجو، من بنين والفائزة بجائزة غرامي ثلاث مرات فقد أحيت حفلا موسيقيا في مدينة بعلبك اللبنانية، حيث يقام سنويا أقدم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط..
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AFP
المغنية الإثيوبية الأمريكية كليلا ميزانيكرستوس، تحيي حفلا في مهرجان الصيف بمدينة كيبيك في كندا، وتخطو أولى خطواتها على صعيد العالمية.
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Reuters
وفي كينيا، شاركت نساء من عرقية الماساي في جنازة وزير الداخلية جوزيف نكايسيري، والذي دُفن في قريته بوادي ريفت الكيني، بعد وفاته بأزمة قلبية عن 67 عاما.
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EPA
يواجه سكان مملكة ليسوتو، في غرب أفريقيا، موجة برودة قاسية مما اضطر سكان مدينة سيمونكونغ الجبلية لارتداء الأغطية في الخارج للحصول على الدفء، وأنشئت تلك المدينة الصغيرة لاستيعاب اللاجئين من شعب باسوثو الذين هجرهم المستعمرون في 1880.
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Reuters
وفي مصر وقفت سيدة وابنتها في نوافذ منزلهم في جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، أثناء جنازة أحد سكان المنطقة ويدعى سيد الطفشان، والذي توفى أثناء صدامات مع الشرطة التي كانت تحاول إخلاء وهدم منازل مقامة بصورة غير شرعية على الجزيرة.
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Reuters
فريق البالية المائي المصري يشارك في منافسات البالية الماء في بطولة العالم للألعاب المائية التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست.
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Reuters
نساء في نيجيريا تعد وجبة طعام في مدرسة للفتيات في مدينة مايدوغوري، شمال شرقي البلاد، والتي شهدت أحداث عنف أجبرت خلالها مليشيات إسلامية مسلحة كثيرا من السكان على الهروب من قراهم وترك منازلهم والعيش في مخيمات لجوء.
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AFP
يعرض مطعم "الديكتاتور" في مدينة تونس العاصمة صورة كبيرة للزعيم السوفياتي الراحل جوزيف ستالين، كما يقدم أيضا طبقا باسم "الحرية المشوية" جريلد فيردوم، كأحد الأطباق الرئيسية بين الأطعمة التي يقدمها لزبائنه.
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JOOP VAN DER LINDE/PANTHERA
في صورة نادرة سمحت أنثى الأسد "اللبؤة" لصغير النمر بتناول الطعام والرضاعة منها، في محمية نغورونغورو الطبيعية، أحد مواقع التراث الإنساني في تنزانيا. ويقول القائمون عليها إن تلك الصورة تعد أول دليل على وجود نوع من الترابط بين الحيوانات المفترسة رغم العداوة القاتلة فيما بينها.
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