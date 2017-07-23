أجمل صور أفريقيا: من ميلاد مانديلا إلى احتفالات وجنازات وبطولات ولبؤة ترضع نمرا

  • 23 يوليو/ تموز 2017

شهدت قارة أفريقيا العديد من الفاعليات والأحداث التي استحقت التوثيق في صور، خلال الأسبوع الماضي، منها ذكرى ميلاد نيلسون مانديلا 99، وجنازة وزير كيني ومطعم الديكتاتور في تونس ولبؤة ترضع نمرا صغيرا.

  • مانديلا Reuters

    أطفال يمارسون لعبة قفز الحبل في مدينة كاب تاون بجنوب أفريقيا، فيما تجمع مواطنون لإحياء الذكرى 99 لميلاد نيلسون مانديلا، الزعيم والمناضل التاريخي ضد الفصل العنصري في البلاد .

  • جنوب افريقيا Reuters

    يوجه هذا الطفل من جنوب أفريقيا رسالة سياسية بصورة حذاء، مطالبا الجميع بالمضي قدما على خطى نيلسون مانديلا، الذي كرس معظم حياته لمناهضة التمييز العنصري ضد أبناء شعبه من السود، وكان يدعو إلى الوحدة.

  • ساحل العاج AFP

    وفي ساحل العاج (كوت ديفوار) شارك أطفال في احتفالية بمطار مدينة أبيدجان باستلام شركة الطيران الوطنية طائرة جديدة من طراز أيرباص A320، لتعزيز أسطولها الجوي إلى 10 طائرات.

  • بنين EPA

    أما مغنية أفريقيا الأولى، أنجيليك كيدجو، من بنين والفائزة بجائزة غرامي ثلاث مرات فقد أحيت حفلا موسيقيا في مدينة بعلبك اللبنانية، حيث يقام سنويا أقدم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط..

  • إثيوبيا AFP

    المغنية الإثيوبية الأمريكية كليلا ميزانيكرستوس، تحيي حفلا في مهرجان الصيف بمدينة كيبيك في كندا، وتخطو أولى خطواتها على صعيد العالمية.

  • الماساي Reuters

    وفي كينيا، شاركت نساء من عرقية الماساي في جنازة وزير الداخلية جوزيف نكايسيري، والذي دُفن في قريته بوادي ريفت الكيني، بعد وفاته بأزمة قلبية عن 67 عاما.

  • ليسوتو EPA

    يواجه سكان مملكة ليسوتو، في غرب أفريقيا، موجة برودة قاسية مما اضطر سكان مدينة سيمونكونغ الجبلية لارتداء الأغطية في الخارج للحصول على الدفء، وأنشئت تلك المدينة الصغيرة لاستيعاب اللاجئين من شعب باسوثو الذين هجرهم المستعمرون في 1880.

  • مصر Reuters

    وفي مصر وقفت سيدة وابنتها في نوافذ منزلهم في جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، أثناء جنازة أحد سكان المنطقة ويدعى سيد الطفشان، والذي توفى أثناء صدامات مع الشرطة التي كانت تحاول إخلاء وهدم منازل مقامة بصورة غير شرعية على الجزيرة.

  • مصر Reuters

    فريق البالية المائي المصري يشارك في منافسات البالية الماء في بطولة العالم للألعاب المائية التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست.

  • نيجيريا Reuters

    نساء في نيجيريا تعد وجبة طعام في مدرسة للفتيات في مدينة مايدوغوري، شمال شرقي البلاد، والتي شهدت أحداث عنف أجبرت خلالها مليشيات إسلامية مسلحة كثيرا من السكان على الهروب من قراهم وترك منازلهم والعيش في مخيمات لجوء.

  • تونس AFP

    يعرض مطعم "الديكتاتور" في مدينة تونس العاصمة صورة كبيرة للزعيم السوفياتي الراحل جوزيف ستالين، كما يقدم أيضا طبقا باسم "الحرية المشوية" جريلد فيردوم، كأحد الأطباق الرئيسية بين الأطعمة التي يقدمها لزبائنه.

  • jk.hkdh JOOP VAN DER LINDE/PANTHERA

    في صورة نادرة سمحت أنثى الأسد "اللبؤة" لصغير النمر بتناول الطعام والرضاعة منها، في محمية نغورونغورو الطبيعية، أحد مواقع التراث الإنساني في تنزانيا. ويقول القائمون عليها إن تلك الصورة تعد أول دليل على وجود نوع من الترابط بين الحيوانات المفترسة رغم العداوة القاتلة فيما بينها.

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