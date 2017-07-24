مقتل 16 على الأقل بهجوم انتحاري في لاهور شرقي باكستان

قتل 16 شخصا على الأقل - منهم عدد من رجال الشرطة - في هجوم انتحاري وقع الاثنين في سوق بمدينة لاهور شرقي باكستان.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة رويترز إن الانتحاري استهدف دورية للشرطة كانت تطرد الباعة المتجولين قرب احد المتنزهات الواقعة في وسط ثاني أكبر المدن الباكستانية.

ونقلت الوكالة المذكورة عن الناطق باسم خدمة الطوارئ في لاهور جام سجاد حسين قوله "حصيلة القتلى الى الآن وصلت 16، مع أكثر من 20 جريح".

يذكر ان لاهور لم تشهد منذ فترة هجمات من هذا النوع على خلاف مدن اخرى كثيرة في باكستان.

مصدر الصورة AFP Image caption وقع الانفجار قرب سوق مزدحم

وقال حيدر أشرف، نائب مدير شرطة البنجاب، "إن الانفجار نتج عن هجوم انتحاري استهدف الشرطة بشكل أساس".

ولم تتبن أي جهة مسؤولية التفجير، ولكن حركة طالبان باكستان دأبت في الماضي على تنفيذ هجمات على هذه الشاكلة.

ودان رئيس الحكومة نواز شريف الهجوم في تصريح اصدره الاثنين أوعز فيه "بتقديم افضل الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين".

وكانت لاهور شهدت في نيسان / ابريل الماضي هجوما استهدف فريقا للاحصاء تابع للجيش اسفر عن مقتل 6 اشخاص على الاقل واصابة 18 آخرين.