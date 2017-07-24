إصابة 5 أشخاص في هجوم بمنشار آلي في سويسرا

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أصيب 5 أشخاص بينهم اثنان جراحهما خطيرة في هجوم قام به رجل مسلح بمنشار آلي في مدينة شافهاوزن السويسرية.

وأغلقت الشرطة وسط المدينة الواقعة على الحدود مع ألمانيا وتقوم بتمشيطها بحثا عن منفذ الهجوم.

ونقلت وسائل إعلام سويسرية عن المتحدثة باسم شرطة المدينة أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة لمساعدة المصابين و نقلهم إلى المستشفيات كما تحلق مروحيات تابعة للشرطة فوق منطقة وسط المدينة للمساعدة في عمليات التعقب والبحث عن المنفذ.

أكدت الشرطة بعد سماع أولي لشهود عيان أن الهجوم غير مرتبط بدوافع إرهابية.

وقررت الشرطة إغلاق جميع المتاجر في المنطقة وطالبت المواطنين بتجنب المرور بها.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا في الصباح الباكر بدخول المهاجم أحد البنايات التي تضم عدة مكاتب إدارية.

وأكدت الشرطة أنها حددت هوية المتهم، ونشرت صورا له، وقالت إنه يتحرك في سيارة بيضاء.

و مدينة شافهاوزن هي عاصمة الإقليم الحدودي مع ألمانيا والذي يحمل الاسم نفسه.