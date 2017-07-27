فرنسا تخطط لإنشاء مراكز للتعامل مع طالبي اللجوء في ليبيا

مصدر الصورة AFP Image caption في العام الماضي وصل 362753 شخصا إلى الاتحاد الأوروبي بحرا، وكانت نقطة وصول أغلبهم اليونان وإيطالي

قالت فرنسا إنها تخطط لإنشاء مراكز للتعامل مع طالبي اللجوء في ليبيا، في محاولة للحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

وقال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إن الإجراء سيحول دون قيام من لا يوجد مسوغ لقبولهم كلاجئين من "القيام بمخاطرات مجنونة"، وأضاف أن المراكز ستكون جاهزة "هذا الصيف".

وقال إن ما هناك بين 800 ألف ومليون شخص يقيمون الآن في معسكرات في ليبيا، آملين في الوصول إلى أوروبا، ولكن الكثير منهم لا يحق لهم الحصول على اللجوء.

وقال ماكرون إن المهاجرين يخلون باستقرار ليبيا وأوروبا عن طريق زيادة أنشطة تهريب البشر، التي تستخدم أموالها في تمويل الإرهاب.

وقال ماكرون الخميس في مراسم لمنح الجنسية الفرنسية في مدينة أورليون "الفكرة هي إنشاء مراكز لتجنب قيام الناس بمخاطرات مجنونة وهم لا يحق لهم الحصول على اللجوء".

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 110 آلاف مهاجر من شمال افريقياوالشرق الأوسط قاموا برحلات خطرة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا هذا العام.

وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين غرقوا أو اعتبروا في عداد المفقودين بنحو 2300 شخص.

وفي العام الماضي وصل 362753 شخصا إلى الاتحاد الأوروبي بحرا، وكانت نقطة وصول أغلبهم اليونان وإيطاليا.

وفي تطور منفصل، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن قرارا يقضي بتقدم طالبي اللجوء بطلباتهم للجوء في أول بلد يصلون إليه يجب تنفيذه حتى في الظروف الخاصة.

وقد يؤثر ذلك على مئات اللاجئين الذين وصلوا في أزمة اللاجئين عام 2015-2016.

ووفقا لهيئة الإحصاء في الاتحاد الأوروبي، فإن فرنسا منحت اللجوء لـ 20630 لاجئا عام 2015.