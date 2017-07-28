روسيا ترد على عقوبات واشنطن وتطلب تخفيض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين

ردت روسيا على عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة، حيث طلبت من واشنطن خفض عدد دبلوماسييها إلى 455 وحظرت استخدام مجموعة من العقارات.

ومن شأن العدد الجديد لموظفي السفارة الأمريكية أن يتساوى مع عدد موظفي السفارة الروسية في واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها سوف تصادر مستودعا وعقارات للعطلات يستخدمها دبلوماسيون أمريكيون.

وجاءت الإجراءات الأمريكية الجديدة جزئيا لمعاقبة روسيا على ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2015.