انطوني سكاراموتشي مدير اتصالات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسب كبير موظفي البيت الأبيض

مصدر الصورة Reuters Image caption وصف سكاراموتشي كبير موظفي البيت الأبيض بأنه مريض بالشك والانفصام

هاجم أنطوني سكاراموتشي مدير الاتصالات الجديد للرئيس الأمريكي رينس بريبوس مستخدما لغة جارحة ووصفه بأنه مريض بـ"الشك والفصام".

كما هاجم سكاراموتشي أيضا، في محادثة هاتفية مع مجلة نيويوركر، ستيف بانون مساعد ترامب.

واعتذر سكاراموتشي في وقت لاحق عن اللغة الجارحة التي استخدمها في تغريدة أطلقها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ووعد بعدم تكرار ذلك.

وكان سكاراموتشي قد أكثر من الحديث عن "المسربين" للمعلومات في الإدارة الأمريكية ملمحا إلى أن رينس بريبوس أحدهم.

وكان ترامب قد قال إن التسريبات من البيت الأبيض تشكل تهديدا للأمن القومي، و"يجب أن تتوقف".

وظهر التوتر بين المستشارين رفيعي المستوى إلى العلن حين أعلن سكاراموتشي عبر "تويتر" الأربعاء أن تسريبا قد حدث لنموذج الكشف المالي للحكومة،وتضمنت التغريدة إشارة (تاغ) لبريبوس.

وتفيد تقارير بأن بريبوس كان قد اعترض على توظيف سكاراموتشي.

وعلق بول رايان ، رئيس مجلس النواب، على الموضوع بالقول "إذا كانت هناك خلافات بين هذين الرجلين فيجب أن يجلسا ويناقشاها".