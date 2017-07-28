قتيل وجرحى في هجوم بسكين في مدينة هامبورغ الألمانية

مصدر الصورة AFP Image caption فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول منطقة الهجوم

قالت الشرطة الألمانية إن شخصا قتل شخص وأصيب آخرون في هجوم على متجر في مدينة هامبورغ.

وقالت شرطة هامبورغ على تويتر إنها اعتقلت مشتبها به في الحادث

وأضافت الشرطة أن الدافع وراء الهجوم لم يتضح بعد.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن المهاجم طعن أشخاصا داخل المتجر، ونشرت صورة لمن يعتقد أنه منفذ الهجوم وقد غطته الدماء.

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع في متجر في تقاطع شارعي فالسبوتلر وهيرمان-كاوفمان.

وطلبت الشرطة من الجمهور الابتعاد عن منطقة الحادث.