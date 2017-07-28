قتيل وجرحى في هجوم بسكين في مدينة هامبورغ الألمانية
- 28 يوليو/ تموز 2017
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قالت الشرطة الألمانية إن شخصا قتل شخص وأصيب آخرون في هجوم على متجر في مدينة هامبورغ.
وقالت شرطة هامبورغ على تويتر إنها اعتقلت مشتبها به في الحادث
وأضافت الشرطة أن الدافع وراء الهجوم لم يتضح بعد.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن المهاجم طعن أشخاصا داخل المتجر، ونشرت صورة لمن يعتقد أنه منفذ الهجوم وقد غطته الدماء.
وقالت الشرطة إن الهجوم وقع في متجر في تقاطع شارعي فالسبوتلر وهيرمان-كاوفمان.
وطلبت الشرطة من الجمهور الابتعاد عن منطقة الحادث.