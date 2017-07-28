ترامب يعين وزير الأمن الداخلي جون كيلي في منصب كبير موظفي البيت الأبيض

مصدر الصورة Reuters Image caption جون كيلي (يسار) يخلف رينس بريبوس في منصب كبير موظفي البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين وزير الأمن الداخلي جون كيلي كبيرا لموظفي البيت الأبيض، خلفا لرينس بريبوس.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من توجيه أنطوني سكاراموتشي، المسؤول الجديد عن الإعلام في البيت الأبيض اتهاما لبريبوس بتسريب الأخبار إلى وسائل الإعلام.

وأعلن ترامب عن تعيين كيلي عبر حسابه على موقع تويتر. وتفيد تقارير بأن بريبوس قدم استقالته يوم الخميس.

وكان سكاراموتشي قد هاجم بريبوس مستخدما لغة جارحة، ووصفه بأنه مريض بـ"الشك والفصام".

واعتذر سكاراموتشي في وقت لاحق عن اللغة الجارحة التي استخدمها في تغريدة أطلقها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ووعد بعدم تكرار ذلك.