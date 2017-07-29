وفاة شاب أسود بعد اعتقاله تثير احتجاجات عنيفة شرقي لندن

مصدر الصورة PA Image caption اندلعت مواجهات غاضبة بين محتجين وأفراد الشرطة بعد موت رشان تشازلز

اندلعت احتجاجات عنيفة بعد وفاة شاب أسود يسمى رشان تشارلز كان معتقلا لدى الشرطة في منطقة هاكني في شرق العاصمة البريطانية لندن.

ويبلغ تشارلز من العمر 20 عاما، ومات بعد أن اعتقلته الشرطة يوم 22 يوليو / تموز في دالستون بشرق لندن.

وتجري اللجنة المستقلة للشرطة تحقيقا لتحديد أسباب الوفاة.

ونشبت مواجهات غاضبة مساء الجمعة بين الشرطة ومحتجين رفع بعضهم لافتات لحركة "حياة السود مهمة" المعادية للعنصرية، بينما أغلق بعضهم الطرق ووضعوا فُرشا فيها ثم أضرموا فيها النيران.

ولجأ بعض المحتجين الذين كانوا يرتدون أقنعة إلى تسلق شاحنة كبيرة وتشبثوا بالمرايا الجانبية عندما كانت تشق طريقها نحو الكومات المحترقة.

ثم تعرض رجال الشرطة للرشق عندما حاولوا تفريق المجموعة.

مصدر الصورة Met Police Image caption رشان تشارلز

مصدر الصورة PA Image caption لجأ بعض المحتجين إلى إضرام النيران في سلات المهملات

ونشرت الشرطة في هاكني تغريدة على تويتر قالت فيها إن "أفراد الشرطة تعرضوا لإساءات وعنف. ومهما كانت الإحباطات، فإن هذا ليس ما كانت تريده بوضوح عائلة رشان تشارلز".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي كيف أن أفراد الشرطة اضطروا إلى التراجع بعدما ألقيت عليهم أجسام محترقة.

وأضرمت النيران في سلات المهملات وفرش بعد وضعها فوق الكومات المحترقة كما هُشمت واجهات بعض المحلات التجارية.

ووصف بعض الشهود المحتجين بأنهم "غاضبون جدا، جدا"، مضيفين بأن المزاج العام هدأ في الساعة العاشرة و45 دقيقة ليلا.

وقال أحد المحتجين لبي بي سي إن المحتجين كانوا "غاضبين ومشوشين" بسبب "أنهم لم يكونوا ممثلين" لغيرهم.

مصدر الصورة PA Image caption تسلق بعض المحتجين شاحنة حاولت التقدم باتجاه الكومات المحترقة

وأضاف أن الشباب "كانوا يعيشون في خوف...ولا يعرفون كيف يعيشون، وكيف يتدبرون أمورهم المالية، وكيف يحصلون على ما يريدون" حيث "اضطر" بعضهم إلى أوضاع مثل بيع المخدرات أو حمل السكاكين.

وقال رئيس المجلس المحلي في هاكني، فيليب غلانفيل إن المجتمع المحلي أراد أن ينظم احتجاجات سلمية لكن بعض الناس من خارج البلدية أرادوا "التخريب والاضطرابات".

وقال غرانفيل إنه لا يعتقد أن هناك مشكلة بين الشرطة والمجتمع المحلي، مضيفا أن أشياء كثيرة أنجزت منذ أعمال الشغب في عام 2011.

مصدر الصورة PA Image caption قالت الشرطة إنها تعرضت لإساءات وعنف

مصدر الصورة PA Image caption كان الشاب رشان تشارلز أسود