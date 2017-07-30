أستراليا تقول إنها أحبطت محاولة لإسقاط طائرة

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قالت الشرطة الأسترالية إنها تمكنت من إحباط "مخطط إرهابي محتمل" لإسقاط طائرة مدنية.

وأعلن رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول إحباط المخطط بعد قليل من اعتقال 4 أشخاص في حملة أمنية موسعة شنتها الشرطة في عدد من أحياء سيدني.

وأكدت الشرطة الاتحادية الاسترالية أنها كثفت إجراءات الأمن في مختلف مطارات البلاد وأنها تمكنت من مصادرة عدة مواد كان من الممكن استخدامها لصنع قنبلة تكفي لإسقاط طائرة.

وأكد متحدث باسم الشرطة الاتحادية لرويترز أن المعتقلين الأربعة لم توجه إليهم أي اتهامات حتى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد بالتوقيت المحلي.

من جانبه قال رئيس الشرطة الاتحادية أندرو كولفين خلال المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه رئيس الوزراء: "في الأيام الأخيرة وصلتنا معلومات بأن بعض الأشخاص في سيدني يخططون لهجوم إرهابي باستخدام قنبلة منزلية الصنع".

وتابع قائلا "ليس لدينا حاليا أي تفاصيل عن موقع الهجوم المحتمل أوتاريخه وأتوقع أن تستغرق التحقيقات وقتا طويلا".

وقامت عناصر الشرطة بتفتيش خمسة منازل في عدد من ضواحي سيدني. وأوضح كولفين أن عمليات التفتيش قد تستمر عدة أيام أخرى.