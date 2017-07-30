قتيل و3 مصابين في إطلاق نار داخل ملهى ليلي جنوب ألمانيا

هاجم مسلح ملهى ليليا جنوب ألمانيا، حسب الشرطة الألمانية.

وقالت الشرطة إن المسلح قتل شخصا وأصاب 3 بإصابات خطيرة في إطلاق نار في الملهى، الواقع في مدينة كونستانز جنوب ألمانيا.

وأصيب المهاجم البالغ من العمر 34 عاما بإصابات خطيرة تهدد حياته، حسب الشرطة، التي لم تعلن أية تفاصيل أخرى عن المهاجم.

ولم تتوفر على الفور أي معلومات بشأن دوافع المهاجم، الذي أصاب أحد رجال الشرطة في تبادل إطلاق النار معه داخل الملهى.

وتقول الشرطة إنها نشرت فرقة من القوات الخاصة في مدينة كونستانز تحسبا لاحتمال أن يكون الحادث جزءا من عملية أكبر.